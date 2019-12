Tania Ruiz confiesa que pasará Año Nuevo con Enrique Peña Nieto, ¿qué tienen planeado?

La época de compartir con los seres querido ha llegado, como el resto de las personas, Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto, ya alista su agenda para las fechas más representativas de esta temporada. Con la naturalidad que la caracteriza, la modelo confesó durante su último encuentro con la prensa sus planes para la época decembrina, para la que tiene pensado, dedicarle un día a la familia y, el otro, al amor.

Según confesó, ya tiene todo listo para reunirse con los suyos, el próximo 24 de diciembre: “Navidad con mi familia, ahora sí que tengo como 6 meses que no voy a San Luis. Entonces feliz de ir a ver a mi familia, de pasarla con mis tíos, con toda la familia, porque todo mundo vive por todos lados”, explicó la modelo, de acuerdo con información del programa Sale el Sol.

Tras revelar que la Navidad la dedicará a su familia, Tania confesó que, el Año Nuevo, tiene planes con Enrique Peña Nieto y con los hijos de él: “Año nuevo la paso con él, la paso (el lugar) no voy a decir donde, pero la paso con él y su familia”, detalló la novia del exmandatario.

Durante esta charla, Ruiz destacó la linda relación que ha podido entablar con los hijos de su novio, con quienes ha revelado, se lleva de maravilla: “Su familia es divina, la verdad, que les puedo decir, puras cosas buenas, muy linda familia, muy lindos todos, y pues feliz de poder compartir mi primer año nuevo con él”, comentó.

Esta no es la primera ocasión que la modelo revela que se lleva muy bien con los hijos de su novio, basta ver los comentarios que, en ocasiones, deja en las publicaciones de Paulina, Nicole y Alejandro con quien, al menos en Instagram, tiene mucha interacción, pues no hay foto que los chicos compartan que no tengan un like o una frase. Por último, Ruiz reveló que 2019 fue un año lleno de lecciones: “Ha sido mi año de enseñanza de aprendizaje, de todo”, finalizó.