¡En qué momento empezó a hablar! True revela cuál es su juguete favorito

Cada vez más cerca de cumplir sus primeros dos años de vida, True Thompson es toda una celebridad en las redes sociales. Al igual que sus primos, la hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson se ha convertido en la protagonista de las publicaciones más tiernas en Instagram. Hace unos días la vimos feliz jugando con las decoraciones navideñas que Koko colocó en su casa y ahora se ha dejado ver como una niña grande al hablar con toda la seguridad. "No, no, no, Elmo", fueron las palabras de la pequeña al ser captada brincando en un trampolín junto a su muñeco rojo, del cual al parecer no quería separarse. Esta nena ha crecido tan rápido que fue dfícil darse cuenta en qué momento dejó de balbucear, y ahora parece que pronto podrá entablar largas charlas con su mamá, tal y como ella confesó que lo desea. "No puedo esperar a que tengamos nuestras conversaciones. Mi mejor amiga", escribió Khloé hace unos días. Haz click en el video para ver el adorable momento de True que ha sorprendido y ha hecho suspirar a los fans de su famosa mamá.

