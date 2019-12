Ana Bárbara habla de cómo ha enfrentado las infidelidades en su pasado

Si hay algo que caracteriza a Ana Bárbara además de su talento, belleza y simpatía es la fortaleza con la que ha sabido enfrentar las situaciones adversas que la vida le ha puesto enfrente. La cantante ha sido sincera al hablar de los momentos más dolorosos con los que ha tenido que lidiar, y también ha revelado cómo ha logrado salir siempre adelante. La intérprete mexicana ha confesado haber sido víctima de infidelidades, y aunque ha reconocido lo duro que es vivir algo así, ha logrado sacar algo bueno de todo ello.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al asistir a una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ana Bárbara fue cuestionada abiertamente sobre a ella le han sido infieles sus ex parejas. La cantante, siempre trasparente, respondió de buena gana: “Sí, tantito”, pero sin revelar detalles sobre cuándo y con quien se dieron tales situaciones. Y ante la pregunta sobre si ella ha engañado a algún novio contestó: “De joven… No infiel pero a un novio que lo caché pues seguíamos de novios y le dije voy a salir con…”, contó, antes de descartar entre risas el nombre de un conocido cantante que le mencionó la periodista.

VER GALERÍA

Ahora que está enfocada en su carrera, Ana Bárbara ha sabido canalizar esos sentimientos en su música y prueba de ello es el tema Qué poca, del cual incluso explicó que la primera versión era más dolida. Si bien la cantante estuvo de acuerdo que todo depende del “tamaño de la infidelidad”, no detalló si su sencillo corresponde a una situación real de su vida. “Si la regaste y te fuiste con alguien que no vale la pena...”, reflexionó sobre su canción y dio más detalles sobre cuándo surgió. “Esta canción la hice años después, porque al principio las letras son bien dolorosas”, aseguró, sin precisar a qué episodio procedió esta composición.

“Cuando yo me deprimo, cuando hay una situación de infidelidad o de abandono o que ya la relación no funcionaba, mis letras son más dolidas”, confesó la cantante, quien no dudó en tomar la guitarra e improvisar una interpretación a modo de ejemplo: “Los días pasando, te digo pensando, si aún sientes algo por mí… O me quedo callada o te grito en la cara cómo pudiste dejarme en la nada, o te digo bajito, te necesito”, cantó apasionadamente Ana Bárbara, sin explicar si esta letra derivó de alguna ruptura real o incluso infidelidad.

VER GALERÍA

No hay duda de que las vivencias que ha tenido la cantante han influenciado su repertorio musical y sus fans son los más felices, pues les ha dado temas profundos y sentimentales. Afortunadamente aquellas experiencias que pudieron inspirar aquellas canciones ya han quedado atrás. Hoy en día la cantante está disfrutando de su vida amorosa junto a su novio Ángel, con quien lleva ya más de cinco años. “Ya nos conocemos lo bueno, lo malo y ya nos aceptamos, hay mucho amor, nos amamos muy profundamente y nos respetamos mucho”, contó en la misma entrevista.

VER GALERÍA