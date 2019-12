Beyoncé se sincera respecto a las pérdidas que sufrió en su búsqueda por convertirse en madre

En un ejercicio de sinceridad y transparencia, Beyoncé ha respondido a algunos cuestionamientos de sus fans, quienes a han podido ‘entrevistar’ a la diva del pop, a través de preguntas enviadas por redes sociales. Como pocas veces lo hace, la cantante se abrió de capa y ha hablado con mucha franqueza respecto a temas como la maternidad y su vida familiar. Incluso, la intérprete ha revelado algunos pasajes más duros de su vida antes de formar una familia junto a su amado Jay Z y sus tres hijos, Blue Ivy, Rumi y Sir.

En entrevista con Elle, encargada de hacerle llegar las preguntas de sus fans, Beyoncé habló de cómo su vida cambió, tanto en lo profesional como en lo personal, luego de haber sufrido varios abortos espontáneos en el momento en el que decidió ser mamá. “Comencé a buscar un significado más profundo cuando la vida comenzó a enseñarme lecciones que no sabía que necesitaba. El éxito me parece diferente ahora”, contestó la cantante al ser cuestionada sobre este triste capítulo en su vida. “Aprendí que el dolor y la pérdida era un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que aprender a cuidar de mí misma antes de ser madre de otra persona”, reflexionó.

Afortunadamente, el destino tenía preparado ya en su camino el nacimiento de Blue Ivy, que actualmente tiene 7 años, y la llegada de su mellizos, Rumi y Sir, de dos años. La cantante cree que tras el nacimiento de su primogénita su percepción sobre si misma cambió, así como la forma en la que vivía su entorno. “Tuve a Blue y la búsqueda de mi yo interior fue mucho más profunda. Morí y renací de la relación conmigo misma. Ser ‘la número uno’ ya no era mi prioridad. Mi verdadera victoria ha sido crear arte y un legado que vivirá mucho más allá de mí. Eso es muy gratificante”, explicó.

Es por eso que ahora que es madre, Beyoncé ha tenido que encontrar el balance perfecto entre su vida familiar y la profesional, un desafío que ella misma describe como el más ‘estresante’. “Me aseguro de estar presente para mis hijos: dejar a Blue en el colegio, llevar a Rumi y a Sir a sus actividades, tener tiempo para mis momentos con mi esposo y llegar a tiempo a casa para cenar en familia, todo mientras dirijo una empresa puede ser desafiante. Hacer malabares con todos esos roles puede ser estresante, pero creo que es la vida para cualquier madre trabajadora”, compartió.

Hablando de la maternidad, la intérprete de Single Ladies también se sinceró sobre los cambios físicos que vinieron luego de convertirse en madre. Un tema que pudiera parecer espinoso en el mundo en el que ella vive, pero que sin embargo ella lo habla con mucha sinceridad. “Si alguien me dijera hace 15 años que mi cuerpo sufriría tantos cambios y fluctuaciones, y que me sentiría más femenina y segura con mis curvas, no lo habría creído. Pero los niños y la madurez me han enseñado a valorarme más allá de mi apariencia física y a comprender que soy más que suficiente sin importar en qué etapa de la vida me encuentre”, reveló.