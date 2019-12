Como nunca, ‘El Canelo’ presume su amor con Fernanda Gómez desde Dubái

Para cerrar un año de éxitos, Saúl El Canelo Álvarez quiso emprender un romántico viaje junto a Fernanda Gómez, madre de una de sus hijas. La aventura los llevó por Asia, donde ambos disfrutaron de destinos como Singapur, Tailandia e Indonesia. La pareja hizo una parada en su travesía para asistir a un esperado duelo de boxeo en Dubái. Pero el hecho de que hayan acudido a este multitudinario evento no quiere decir que no hayan disfrutado su amor juntos, y la más reciente prueba de ello la ha dado -como pocas veces- el boxeador mexicano a través de sus redes sociales.

Poco antes de su llegada a las paradisiacas islas Maldivas, donde se encuentran ahora, El Canelo compartió en sus Instagram Stories una linda postal junto a Fernanda, lo cual ha sorprendido a muchos, pues el pugilista suele ser reservado con su vida personal en sus redes sociales. La foto en cuestión mostró a la pareja posando abrazada frente al emblemático y lujoso hotel Burj Al Arab, donde al parecer se hospedaron. Totalmente relajados, los dos se dejaron ver muy felices disfrutando de la alberca y si bien Saúl no escribió nada en la imagen, sí etiquetó a su novia y colocó un emoji en forma de corazón.

El Canelo y Fernanda se han mostrado muy enamorados durante su viaje, como bien lo ha presumido la mexicana en su cuenta de Instagram al compartir algunas postales de sus destinos. A su paso por la islas Phi Phi, en Tailandia, la pareja protagonizó una romántica postal que in inmediatamente se ganó miles de likes. “Una con mi guapo. Te amo”, escribió ella al publicar un par de selfies frente al espejo de lo que parecía ser su hotel. El boxeador mostró su lado más romántico en esta foto y no sólo porque posó abrazando a su novia, sino porque no tardó en comentarla con un emoji de ojos de corazón.

En Dubái, Saúl y su novia volvieron a presumir su amor por medio de una romántica selfie, la cual Fernanda no dudó en compartir. La pareja asistió puntual a la Diriyah Season, el recinto en el que se llevó a cabo la pelea entre el boxeador mexico-americano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua. En su papel de estrella de esta disciplina, El Canelo estuvo en primera fila y muy bien acompañado de la madre de su hija menor.

Ahora la pareja se encuentra disfrutando de las paradisiacas playas de las Maldivas, y ha sido El Canelo quien ha compartido algunos vistazos de este espectacular destino. Si bien el pugilista y su novia no se han decidido a dar el siguiente paso en su relación, bien parecería que este viaje es una luna de miel, pues han derrochado amor a cada paso.