Por recomendación de sus médicos, Inés Gómez Mont cancela su regreso a la televisión en el Teletón

Hace unas semanas, Inés Gómez Mont anunciaba emocionada su regreso a la televisión, luego de que meses atrás se sometió a una cirugía en la que le fue retirado un tumor que se alojaba en su cerebro. En aquella ocasión, la presentadora dijo que se reintegraría a sus actividades el próximo 14 de diciembre, durante la transmisión del Teletón. A pesar de que su recuperación va viento en popa, la guapa Inés ha informado que tendrá que posponer su retorno a la pantalla chica, debido a la recomendación de su médico, por lo que su presencia en el Teletón no será posible.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió un mensaje con todos sus seguidores en el que dio a conocer que seguirá con su proceso de recuperación en casa y que por lo pronto no volverá al trabajo hasta que su doctor lo indique. “Ha sido largo (el tiempo de recuperación) pero ha valido la pena el esfuerzo. Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teletón este año como se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento”, explicó Gómez Mont.

Inés no especificó si su regreso a la televisión ya tiene una nueva fecha programada, aunque sí dejó en claro que en lo que resta del año continuará con su recuperación, mientras se deja consentir con el amor de su numeroso clan. “Me dedicaré a descansar y estar con mi familia para cerrar el año y así poder regresar recargada para recibir el 2020”, agregó la guapa conductora.

Finalmente, Inés Gómez Mont agradeció a sus seguidores por las buenas vibras que le han enviado durante el duro momento que vivió hace más de tres meses, cuando tuvo que pasar por el quirófano. “Gracias por todo su cariño y sobre todo por sus porras. Gracias por estar al pendiente de mí, no sé cómo agradecerles tantas muestras de cariño. Dios los bendiga”, terminó así su mensaje, el cual acompañó de una fotografía en la que se le ve muy sonriente desde la sala de un hospital.

A pesar de que se encuentra en recuperación, Inés no ha descuidado su labor como mamá de sus seis hijos, quienes han sido su gran motivación durante estos días en los que se vio delicada de salud. De hecho, hace unas semanas, la conductora compartió que fueron sus hijos los que este año se encargaron de la decoración navideña, obviamente bajo su supervisión. “En esta familia nunca habrá pretexto para no poner nuestro arbolito de Navidad. Debo confesar que sólo dirigí, ya que tuve grandes ayudantes, gracias mi esposo, las pulgas y mis niñas linda”, dijo en sus redes sociales.