Ari Borovoy deja atrás la polémica en su primera fotografía con el bebé de Érika Zaba

Parece ser que las cosas entre los integrantes de OV7 y Ari Borovoy han retomado su cauce y los malentendidos que surgieron a propósito del final de la gira 90s Pop Tour han quedado en el pasado. Así quedó demostrado con la tierna postal que compartió el cantante y empresario el fin de semana, en la que aparece junto a Emiliano, el pequeño hijo de Erika Zaba, integrante de la agrupación detrás del éxito de canciones como Enloquéceme. Y es que a pesar de los problemas que pudieron tener hace unos días, el nacimiento del primer hijo de la intérprete merecía ser celebrado por encima de cualquier conflicto.

A través de sus redes sociales, Ari compartió una fotografía en la que se deja ver de lo más sonriente, mientras carga en brazos al pequeño Emiliano. Por lo que se puede observar, Emiliano luce muy despierto y atento a la cámara, a pesar de tener apenas un mes de nacido. Junto a la imagen, el también empresario escribió un simpático mensaje en el que relató de una forma muy peculiar su primer encuentro con el pequeño. “Mamá, no me pidas que sonría, estoy con el tío Ari y no quiero hacerte caso, tengo pocos días de nacido, ¡déjame en paz! (Señalaba molesto Emiliano a su madre que tomaba la foto)”, expresó.

A sus divertidas palabras, en las que dio voz al recién nacido, le siguieron sus sinceras felicitaciones para los papás del pequeño, Erika Zaba y su esposo Francisco Ontiverso, no sin antes destacar la guapura del tierno Emiliano. “¡Está hermoso el chamaco! ¡Felicidades Güera y Fran!”, comentó el cantante debajo de su fotografía con la que ha conseguido más de 38 mil likes.

La orgullosa mamá no se quedó con las ganas de replicar el divertido mensaje de su compañero de grupo y debajo de su publicación respondió: “Más vale que se acostumbre a las millones de fotos que le tomaré”, escribió Erika, prometiendo nuevas postales de su bebé, que pare ser un recién nacido ya tiene todo un álbum en la galería de Instagram de su mamá.

Cabe destacar, que la familia OV7 será bendecida con la llegada de otro bebé próximamente. Y es que hace unos días, Ari Borovoy confirmó que se convertirá en papá por cuarta ocasión. Así lo hizo saber el cantante durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México. "Es absolutamente cierto y sí, (estoy) muy contento. Voy a armar mi 90's Pop Tour en casa. Muy contento, muchas gracias", dijo el también productor, en declaraciones recogidas por el programa Ventaneando, al ser cuestionado sobre su futura nueva paternidad. Es así que con la llegada de estos nuevos integrantes, el grupo se prepara para la celebración de sus 30 años sobre el escenario.