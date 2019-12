¿El mejor regalo para Kailani en estas fiestas? ¡Aitana!

Los famosos ya se están alistando para los festejos de fin de año, y entre ellos no podían faltar los Derbez. Los integrantes de esta familia ya han compartido en sus redes sociales algunos vistazos de cómo vivirán las fiestas navideñas, pero ahora han sido las más pequeñas de este clan quienes han acaparado la atención y provocado suspiros de muchos. Aitana, la hija menor de Eugenio Derbez, y Kailani, la bebé de Aislinn, protagonizaron un dulce video que sus madres quisieron inmortalizar. Los cuatro años que se llevan estas adorables niñas no fueron impedimento para se divirtieran juntas. Una caja de cartón fue más que suficiente para que ambas se la pasaran de maravilla, echando a volar su imaginación. Kai fue la cómplice de su pequeña tía, quien traviesamente se ocultó en la caja, cual si fuera el más lindo regalo. No hay duda que estas pequeñas disfrutarán en grande la Navidad y ¡ya queremos verlas! Haz click en el video para ver el momento con el que Aitana y Kailani derritieron a todos los fans de los Derbez.

