Dos de las exparejas de Sherlyn reaccionan a la noticia de su embarazo

Este miércoles Sherlyn hizo uno de los anuncios más importantes de su vida: la dulce espera de su primer hijo. En exclusiva para las páginas de ¡HOLA!, la actriz dio a conocer esta buena nueva que la tiene completamente feliz e ilusionada. La celeb mexicana ha recibido un sinfín de sinceras felicitaciones por parte de fans, amigos y colegas famosos, y no sólo de ellos pues también dos de sus grandes amores han reaccionado a la noticia y le han dedicado emotivas palabras. Se trata de Gerardo Islas y José Luis Roma, dos hombres muy especiales en la vida de la intérprete, con quienes ella compartió momentos especiales de su vida.

El primero en reaccionar ante la buena nueva de Sherlyn fue José Luis, la última pareja de la actriz. El cantante no dudó en comentar la publicación de Instagram en la que su ex novia compartió la noticia de su embarazo con sus seguidores. “Todas las bendiciones del mundo corazón, serás una mamá maravillosa”, escribió el integrante de Río Roma, dejando ver que tras su separación, el cariño y la amistad sincera han prevalecido entre ellos.

En marzo pasado, José Luis confirmó su ruptura con Sherlyn tras unos meses de noviazgo. No obstante, desde el primer momento dejó clara su admiración y respeto hacia la actriz. “Es una mujer maravillosa y pues creo que esto lo preferimos resolver entre nosotros”, dijo el intérprete ante las cámaras de Hoy a su paso por una alfombra roja, donde aseguró que las cosas entre ellos estaban muy bien. Y ahora, ello ha quedado más que claro con su reacción ante la noticia de su embarazo.

Gerardo Islas, con quien Sherlyn estuvo casada por tres años, también comentó la buena nueva. “Tus ojos son mi felicidad”, escribió el político al retomar en sus Instagram Stories la imagen con la que ¡HOLA! dio a conocer en redes sociales la noticia. Y es que, aunque ellos decidieron separarse en 2016, la relación permaneció cordial e incluso amistosa. Poco después de la ruptura, la actriz reveló algunas de las razones por las que su matrimonio no se dio como ellos hubieran querido. "Desgraciadamente, hay momentos en la vida en los que, quizá por el exceso de trabajo, los caminos se siguen separando y no importa que tantas ganas tengas, la situación no ayuda", confesó entonces Sherlyn en entrevista con Ventaneando.

La vida ha sabido guiar a Sherlyn y ahora ella se encuentra más que feliz al poder concretar uno de sus más grandes sueños, el de convertirse en madre. La actriz reveló en nuestras páginas su decisión de dar este paso en solitario, en plena consciencia y con todo el amor. “Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado”, nos aseguró.

