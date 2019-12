¡Feliz aniversario! Thalía y Tommy Mottola celebran 19 años de amor con románticos mensajes

Sin duda alguna, la imagen de Thalía saliendo de la Catedral de San Patricio, en Nueva York, de la mano de su amado Tommy Mottola, luciendo como toda una princesa en el día de su boda, será imposible de borrar de la mente de sus seguidores. De hecho, ese histórico momento en el mundo del espectáculo pareciera haber ocurrido apenas hace unos ayeres; sin embargo, han pasado 19 años desde entonces y el amor de la famosa pareja parece estar intacto, tal y como aquel día en el que se juraron amor eterno frente al altar. Así quedó demostrado en los mensajes que se han dedicado la cantante y el productor en sus redes sociales, con los que han celebrado su aniversario de bodas.

La intérprete de Amor a la Mexicana recordó el día de su boda con un lindo video en el que se pueden apreciar imágenes de aquel 2 de diciembre del año 2000, día en el que unió su vida en matrimonio a la de su amado Tommy. Junto al video, en el que también se puede observar el momento en el que la fallecida madre de la artista, la señora Yolanda Miranda, le da la bendición a su hija, Thalía compartió unas románticas palabras para su marido en las que dejó en claro que sigue muy enamorada de él. “¡19 años y parece que fue hace unos cuantos diciembres nada más!”, se puede leer al inicio de su mensaje.

La cantante continuó hablando de lo mucho que ha disfrutado todos estos años al lado de Tommy, en los que incluso su amor ha rendido frutos que se ven reflejados en sus dos hijos: Sabrina y Matthew. “Los dos saltamos de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con mucho amor ¡Hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor! Qué increíble aventura. Brindemos por otro año a tu lado Tommy. ¡Feliz aniversario 19, cariño!”, finalizó la también actriz.

El famoso productor de origen italiano no se quiso quedar atrás y en su cuenta de Instagram también compartió el mismo video que su amada. Junto al clip, el magnate dedicó un lindo mensaje para Thalía. “Hace 19 años Dios me trajo un ángel y mi vida cambió para siempre. Todos los días es mi inspiración, mi luz, mi motivación y es el único amor de mi vida. Estoy tan agradecido y soy tan afortunado de tener a una personaje tan hermosa y especial como mi esposa”, escribió Tommy. La también empresaria no dudó en responder a la publicación de su marido con un sincero: “Te amo”.

Sin duda alguna, el matrimonio que han formado Thalía y Tommy Mottola es uno de los más sólidos y admirados del mundo del espectáculo. Y es que según cuenta la intérprete de Entre el Mar y Una Estrella, el secreto para mantener un matrimonio exitoso está en querer a tu pareja con todas sus virtudes y sus defectos. “El ser como uno es, eso ha sido el éxito de nuestro amor porque yo a él lo amo tal cual es y él a mí me ama tal cual soy. No me ama más porque me arreglé y me puse tal reloj y tales zapatos de tal marca. A él no le interesa eso”, contó a la revista hermana HOLA! USA en diciembre del año pasado.