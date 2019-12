Spice family! Victoria Beckham baila con su hijo Romeo al estilo de las Spice Girls

Más allá de la fama, los Beckham son una familia normal y sobre todo muy unida. Victoria y David tienen una excelente relación con sus cuatro hijos y las redes sociales han sido testigo de ello. La diseñadora de modas protagonizó hace poco un divertido momento junto a Romeo, su hijo de 17 años, con el cual además hizo que sus fans recordaran con nostáligicos los tiempos de las Spice Girls. Si bien el joven ha manifestado abiertamente su interés en dedicarse al tenis, eso no fue impedimento para que tomara unas clases de baile y coreografía con su famosa mamá. Ambos improvisaron en plena cocina una divertida sesión al ritmo de Spice up your life, uno de los exitosos temas de la agrupación británica. Como si hubiera sido ayer su época en los escenarios, la madre de 45 años demostró que sigue teniendo el ritmo y carisma que la coronaron como la inigualable Posh Spice, ¿será que la veremos nuevamente en ese papel algún día? Mientras llega o no ese momento, haz click en el video para verla al lado de su hijo Romeo presumiento sus mejores movimientos de madre e hijo

Loading the player...