José Eduardo Derbez, ¿abierto a una reconciliación con su ex? Él mismo responde

A principios del pasado mes de septiembre, José Eduardo Derbez hizo un inesperado anuncio que tomó a muchos por sorpresa: su separación de su novia Bárbara Escalante. Por medio de un comunicado, el actor dio a conocer dicha decisión, la cual señaló se tomó de común acuerdo y en el mejor de los términos. Ahora que han pasado tres meses de aquella noticia, el joven intérprete se ha sincerado sobre su sentir en temas del corazón y ha revelado si estaría dispuesto a darse una nueva oportunidad con quien fue su pareja por más de cinco años.

A raíz de la repentina separación de José Eduardo empezaron a darse algunas especulaciones en torno a los motivos que llevaron a esta decisión, no obstante, el actor no le ha dado importancia a estas versiones, pues está seguro de cómo y por qué se dieron las cosas. “Todos los rumores los tomo de quien vienen, la gente que en verdad me conoce sabe cómo soy, sabe quién soy y eso es lo importante”, aseguró el actor en entrevista con Las Estrellas, donde también habló de su interés en incursionar en el stand up el próximo año.

El actor, que en ocasiones anteriores ha hablado de lo difícil de su separación, fue cuestionado además sobre si estaría abierto a una reconciliación con Bárbara. “Mira nunca digas nunca, porque de repente uno dice: ‘no, no hay forma’ y ya luego…”, comentó José Eduardo antes de deshacerse en halagos hacia su ex. “Terminamos muy bien Bárbara y yo, es una excelente mujer, la quiero muchísimo, la admiro muchísimo, su familia es increíble”, aseguró sobre la modelo y finalmente dejó entrever su disposición sobre una segunda oportunidad con ella. “No descarto nada, pero pues ahorita estamos muy bien así”, señaló el joven intérprete, quien además se manifestó partidario de disfrutar su tiempo consigo mismo. “estar solo en casa, ha sido difícil pero también lo he disfrutado mucho”.

La separación de José Eduardo y Bárbara fue un tema muy comentado por lo inesperado que fue, y otro de los aspectos que también causó sorpresa fue el hecho de que al parecer la familia del actor no estaba enterada de la decisión. Hace un par de semanas el actor contó la simpática reacción que tuvo su madre, Victoria Ruffo, al enterarse de ruptura de su primogénito. “Una semana después yo me fui a comer con mi mamá y varias personas más, y me dice mi mamá: ‘Oye, a ver si nos vemos la próxima semana para cenar’. Le digo: ‘Sí, lo planeamos’. Y me dice: ‘O me mandas un comunicado y ahí lo leo’…”, contó entre risas en el programa Hoy, para luego revelar de qué manera respondió a la petición de Victoria. “Le digo: ‘Ah pues también si quieres subo un comunicado y ahí te pongo el horario y nos vemos’. Nos burlamos mucho de todo este tipo de cosas…”, afirmó.

Y no sólo el buen humor caracteriza a este talentoso joven y a los suyos, sino también el apoyo incondicional. Para muestra las palabras que le dedicó su hermano Vadhir cuando fue cuestionado respecto a los rumores que rodearon la ruptura. “Siempre, cualquier tipo de intrusión a la vida personal de la gente es molesta, pero ya nos la sabemos… Ya saben que yo lo quiero mucho y lo apoyo en todo”, dijo el hijo mayor de Eugenio Derbez ante las cámaras del programa Suelta la Sopa.