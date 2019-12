Jacky Bracamontes revela cuándo podrá presumir los resultados finales de sus 'arreglitos'

Jacky Bracamontes se ganó la admiración de sus seguidores, luego de que hace unas semanas compartiera en sus redes sociales que se sometería a varios procedimientos estéticos, para corregir algunos detalles en su cuerpo con los que no se sentía cómoda. Fue así que la bella actriz comenzó a dar actualizaciones sobre su estado de salud tras sus cirugías y con mucha transparencia habló de todo su proceso. En una reciente entrevista, la conductora de La Voz US hizo gala de su sinceridad y de forma muy abierta habló de su estado actual e incluso mostró parte de la ropa especial que tiene que usar durante esta etapa de recuperación, la cual dijo, durará unos cuantos meses antes de poder mostrar el resultado final.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Jacky reveló a los micrófonos del programa Venga la Alegría que debido a las intervenciones que se realizó en los senos y el abdomen, tiene que usar una faja especial, además de un sostén postoperatorio. “Todo tiene que estar en su lugar. (Tengo que estar) seis semanas con faja y después de esas semanas ya puedo hacer un poquito la vida normal”, explicó la actriz. Sin embargo, dijo que para poder presumir sus “arreglitos” -como ella mismo lo dijo-, deberá seguir con la recuperación por un poco más de tiempo. “A los seis meses ya les puedo enseñar un poquito más de cuál fue el resultado final”, agregó.

Si bien, la actriz se encuentra feliz con los primeros resultados de sus cirugías estéticas, también ha confesado que en algún momento de su recuperación llegó a sentir un poco de arrepentimiento, pues no imaginó que sus intervenciones iban a ser tan fuertes. “Fue pesada la operación, si alguien me hubiera explicado lo que era, tal vez no lo hubiera hecho”, contó la actriz durante un encuentro con la prensa a tan solo unas semanas de haber pasado por el quirófano.

En esa misma ocasión, la hermosa tapatía también explicó un poco de los procedimientos a los que se sometió, enfatizando que todo fue con la intención de mejorar y no de aumentarse ninguna parte de su cuerpo. “El doctor me hizo una reconstrucción de los senos, totalmente, cero aumento, cero nada, nada más reconstrucción. Tenía una hernia en el ombligo, entonces me quité la hernia, me cosió los músculos del abdomen, porque los tenía completamente separados”, explicó.