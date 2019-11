La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo ¡también canta!

Además de su sólido matrimonio y hermosa familia, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo poseen una exitosa carrera en el teatro y la televisión. Tal parece que el talento de esta famosa pareja ha alcanzado a sus hijos y la primera en dar muestra de ello es Ana Paula, la mayor de sus dos hijas. La joven de 22 años presumió su faceta como cantante en un video que compartió su hermana menor, Alejandra, en sus Instagram Stories. Si bien el clip fue muy breve, duró lo suficiente para comprobar que tiene todo para destacar en la música, pues cantó apasionadamente un tema en inglés. Hace unas semanas, Pau ya había confesado lo mucho que le ilusiona incursionar en el mundo del espectáculo, aunque por ahora está enfocada en sus estudios universitarios . “A mí me encanta, pero primero quiero acabar la carrera, ojalá sí, me gusta mucho actuar, me gusta mucho cantar y bailar, entonces teatro musical sería mi ideal”, contó la joven en un encuentro con los medios durante la alfombra roja del musical Chicago, mismo que protagoniza Biby. Mientras llega o no el debut de Ana Paula en los escenarios, haz click abajo para verla cantando.

Loading the player...