Juan Soler y su duro mensaje en el que deja entrever que el amor podría tocar a su puerta

Si hay algo que caracteriza a Juan Soler además de su talento, es su sinceridad y transparencia. Por eso, en medio de las versiones que han circulado en torno a su vida personal y su relación con Maki, la madre de sus hijas, el actor ha sido el primero en manifestarse para aclarar las cosas, dejando claro que el cariño a su ex pareja es inquebrantable, independientemente de la situación sentimental de cada uno. En un contundente mensaje, el intérprete argentino, no sólo se defendió de los señalamientos sobre su persona, sino que también dejó entrever que el amor podría estar tocando ya a su puerta.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Luego de que una revista de circulación nacional realizara algunos señalamientos sobre la vida personal de Juan, específicamente sobre su relación actual con Maki, el actor quiso desmentir de tajo tales versiones. “Hace un año exactamente, 7 de noviembre, yo hice un comunicado de prensa donde anuncio oficialmente mi separación con Maki, siempre hubo una relación muy cordial, hasta la fecha”, aseguró el argentino en el programa De Primera Mano, antes de referirse a las afirmaciones de dicha publicación. “No estoy celoso, de hecho, si la relación ésta es real, es cierta, que no sea solamente una salida, o un par de salidas, me imagino que ha de ser un muy buen tipo, porque Maki no se equivocaría en eso, me eligió a mí que soy una gran persona y un gran tipo”, dijo en alusión a la nueva relación formal de noviazgo que ha iniciado la actriz con el empresario Enrique Hernández-Pons Méndez.

VER GALERÍA

En su enérgico mensaje, Juan también manifestó su molestia ante el hecho de que se haya mencionado a sus hijas en todo esto. “Metió a mis hijas, mis hijas no tienen por qué meterlas ahí, inventaron cosas que jamás se dijeron, y es increíble que cuando uno de viva voz o en persona da una noticia no respeten eso”, manifestó el actor, quien siempre se ha caracterizado por ser un padre protector y cariñoso. “Yo anuncié mi separación con Maki hace un año exactamente, ya llevábamos casi dos de separados, viviendo entre que vamos y volvemos”, dijo Soler antes de manifestar su rechazo a la forma en que algunos medios abordan las cosas pese a su transparencia. “No puedo soportar que uno diga la verdad, que sea honesto, que sea civilizado y que hable desde el corazón de una relación que fue tan maravillosa y que sigue siendo maravillosa en otro plano, ella puede tener su pareja y yo puedo tener mi pareja sin ningún problema”.

VER GALERÍA

Y fue entonces, en medio de esta franca pronunciación, que surgió la pregunta sobre si Juan tiene ya una nueva pareja. “Todavía no, estoy en eso”, respondió sincero, antes de hacer una aclaración sobre los mensajes que suele colocar en sus redes sociales. “Nada de lo que escribo en Instagram se lo escribo a Maki, cuando hablé a 'misterioso amor' es para este misterioso amor, que no puedo decirlo, bueno, por guardar las formas también y porque soy así”, explicó el intérprete, dejando la puerta abierta sobre una futura relación amorosa.

VER GALERÍA