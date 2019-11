La novia del hijo de AMLO acaba con las especulaciones y dice que no se han casado

Hace casi un año Andrés Manuel López Obrador se convirtió en Presidente de México y desde ese momento todas las miradas se volcaron en él y su familia. Uno de los aspectos que más ha suscitado interés entre la gente tiene que ver con la vida personal de sus cuatro hijos. Así, poco tardó en saberse que el segundo de ellos, Andrés Manuel López Beltrán, sostenía una relación amorosa con una guapa mujer, la ex Miss Universo venezolana Irene Esser. Si bien la pareja ha preferido mantener lo suyo en la mayor de las discreciones, hace poco fue la misma actriz y modelo quien habló de su noviazgo y aprovechó para desmentir las versiones sobre una supuesta boda.

Como muy pocas veces, Irene habló sin reservas sobre su noviazgo con Andrés Manuel Jr en una breve entrevista difundida hace unas semanas por el periodista venezolano Luis Olavarrieta. Cuestionada sobre la mayor cualidad de “su esposo”, el hijo de López Obrador, la actriz se apresuró a aclarar: “No estoy casada”, dijo con una gran sonrisa ante la cámara. “No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar”, aseguró la ex Miss Universo ante la insistencia del entrevistador sobre el tema, pues le cuestionó sobre por qué se había casado en secreto.

Las versiones de una boda entre Andrés Manuel Jr e Irene Esser no son nuevas, pues hace tiempo surgieron rumores que señalaban que el hijo del mandatario contraería nupcias con la modelo en una ceremonia privada en algún destino del sureste mexicano. Estas especulaciones cobraron mayor fuerza cuando el 10 del presente mes de noviembre, el político tabasqueño visitó Campeche. No obstante, fue el mismo Presidente quien se encargó de desmentir tales afirmaciones. "Vengo a estar dos días en Campeche con mi familia. Vamos a estar de descanso dos días, de descanso es un decir, voy a escribir y a revisar unos textos para la preparación del inicio del nuevo Gobierno. Vamos a estar muy cerca de aquí de Campeche hospedados y estoy seguro que tendremos tranquilidad", afirmó López Obrador a los medios a su llegada a dicho estado, según reportó el diario Reforma. Y ante la pregunta expresa de “¿viene a la boda de su hijo?”, AMLO se limitó a decir: “No, no, no”, con una discreta sonrisa.

Y no sólo fue el tema de la puesta boda lo que Irene comentó en su entrevista, pues también fue cuestionada justamente sobre el papel de su suegro como cabeza del Gobierno de México. “Creo que apenas está empezando, entonces vamos a esperar”, señaló la actriz, quien dio vida a María Teresa, esposa de Simón Bolívar, en una serie sobre la vida del famoso caudillo sudamericano. De hecho su actuación en dicha historia le valió hace poco ser reconocida como Mejor Actriz de Reparto en los Produ Awards 2019, premiación que se llevó a cabo en Cancún, a la que también asistieron personalidades como José Eduardo Derbez.

Irene Esser es conocida en Venezuela por haber representado al país en el certamen de Miss Universo en 2012, donde quedó en segundo lugar. Previo a su participación en el certamen de belleza, la joven ganó el reinado en su país al competir por el estado Sucre. Tras estos logros incursionó en la actuación con algunas telenovelas. En México su nombre ha cobrado mayor fuerza a raíz de que se supiera de su noviazgo con uno de los hijos de López Obrador, sin embargo, ambos han sido muy discretos. Una pequeña pista sobre la cercanía de la modelo con la familia del mandatario es el hecho de que ella y Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente, se siguen mutuamente en Instagram.

