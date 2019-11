La espera ha terminado, en pleno embarazo, Anahí lanza hoy su plataforma

Las buenas nuevas no se detienen para Anahí. Apenas unas semanas después de que gritara al mundo su segundo embarazo, la cantante ha anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto que la tiene muy ilusionada. Después de una cuenta regresiva de varios días, la ex integrante de RBD dio a conocer que por fin está lista la plataforma en la que tanto ha trabajado y con la que busca estar más cerca de la gente, ¿de qué se trata?

"¡Hoy es un día especial ! An es un proyecto en el cual he trabajado con el corazón, con el único objetivo de estar más cerca y compartir desde otro punto momentos y alegrías", escribió Anahí está mañana en su cuenta de Instagram, evidentemente emocionada y antes de explicar en qué consiste su dicho proyecto. "Es una plataforma que poco a poco crecerá y tendrá cada vez más contenido el cual evolucionará junto conmigo en esta hermosa etapa de mi vida y espero que en muchas más", comentó la cantante aludiendo al parecer a su dulce espera, pues acompañó su mensaje con una foto de sí misma en la que se le ve muy tierna y maternal sentada junto a dos ositos de felpa color azul y usando una T-Shirt con la leyenda "Proud Mamá" (mamá orgullosa).

"¡Abrazo con todo el amor está nueva aventura y todas sus posibilidades! ¡Me ilusiona estar cerca, hoy!", finalizó la intérprete invitando a sus seguidores a conocer su sitio ANbyanahi. Aunque en sus Stories precisó que será hasta la tarde noche de este miércoles que se podrá conocer su plataforma, el sitio de la dirección indicada ya está visible. “Bienvenidos a esta nueva aventura. An es un proyecto en el cual estoy trabajando con todo mi amor y con la ilusión de acercarme más a ti. Juntos podremos compartir momentos increíbles. ¿Me acompañan? Con cariño, Anahí”, se lee en la homepage de la plataforma, el cual además muestra cuatro pestañas: Nutrición, Fitness, Yoga y Podcast. En días pasado la intérprete ya ha publicado algunos vistazos del contenido de su página, pues por medio de algunos videos breves, dejó ver que compartiría algunos detalles de sus rutinas de ejercicio, alimentación, y otros temas que le interesan a ella y a muchos de sus fans.

Este lanzamiento ocurre poca más de una semana después de que lanzara ¿Están Ahí?, un podcast en el que participa además su hermana Marichelo Puente. En las emisiones que han publicado hasta ahora, la cantante ha hecho, de viva voz, algunas revelaciones sobre su vida. “En mi vida se sacrificaron muchas cosas, yo no tuve de pronto viajes de campamento, de pronto cumpleaños, de pronto Día de las Madres. De verdad yo me perdí de muchísimas cosas, como muchos niños artistas”, confesó la también actriz. No obstante, además de esos aspectos, Anahí habló de las cosas buenas de crecer sobre el escenario. "Dentro de todo esto, ha sido una carrera llena de bendiciones, llena de cosas lindas, llena de amor y de mucho cariño de mucha gente, a la cual le agradezco con todo mi corazón que me recibieron en sus corazones", aseguró.

Sin duda este ha sido un año de muchas sorpresas para los fans de Anahí, pero seguramente la mayor de ellas fue el anuncio de su segundo embarazo. A finales de octubre, la mexicana dio a conocer que ella y su esposo Manuel Velasco Coello estaban esperando se segundo hijo juntos. Desde entonces, la cantante ha compartido su felicidad en sus redes sociales al publicar las más tiernas postales de esta dulce espera, en varias de las cuales, su primogénito Manu, ha sido el protagonista. “Mis bebés”, escribió hace un par de días en su Instagram como título de una instantánea en la que se le ve mostrando su incipiente baby bump junto a su hijo mayor.

