'Fuiste un padre maravilloso', Amaury Vergara durante el homenaje a Jorge Vergara en Guadalajara

Luego de que se diera a conocer la lamentable partida de Jorge Vergara, el pasado 15 de noviembre, y de que se llevaran a cabo los funerales privados, que se cree sucedieron en Nueva York -ciudad donde el empresario vivió durante sus últimos años de vida-, se realizó un emotivo homenaje en el Estadio Akron, a donde asistieron importantes figuras del mundo del fútbol y empresarial. Como era de esperarse, la ceremonia fue presidida por el hijo del fallecido hombre de negocios, Amaury Vergara, quien recibió las condolencias de parte de los asistentes y dedicó unas sensibles palabras en memoria de su progenitor.

En el lugar, se realizó una misa en honor al dueño de las Chivas del Guadalajara, de la que también fueron participes algunos miembros de la afición. A la ceremonia asistieron los jugadores de las Chivas, acompañados de sus familias.Omar Bravo, Carlos Salcido, Fernando Quitarte y Adolfo Bautista, fueron algunas de las figuras de ese plantel que se dieron cita. Por otro lado, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y el presidente de la liga mexicana, Enrique Bonilla, también fueron vistos entre los más de 3 mil asistentes que homenajearon la memoria de Vergara.

Aunque todo el evento fue de por sí emotivo, sin duda alguna el momento en el que Amaury tomó la palabra fue el que conmovió a los asistentes. Y es que el heredero del legado de Jorge Vergara dedicó unas sensibles palabras para su progenitor, en las que agradeció también a todos aquellos que se mantuvieron al tanto de la salud del fundador de Omnilife. “Quiero que todo mundo sepa el padre que fuiste, lo que es verdaderamente un maestro de apoyo y de luz…. Nunca me educaste con miedo, nunca me pegaste ni me hiciste sentir menos, siempre me diste explicaciones. Tus lecciones eran cortas y contundentes pero llenas de sabiduría”, compartió.

Amaury, fruto del primer matrimonio de Vergara con Maricruz Zatarain, dedicó también unas palabras a Rossana Lerdo de Tejada, la tercera esposa de su papá y la mujer que estuvo a su lado en los últimos momentos de vida del empresario, luego de su separación con Angélica Fuentes. “Fuiste un padre maravilloso. Las lágrimas que hoy te lloro no son de tristeza, son lágrimas de amor, de orgullo, de agradecimiento. A Rossana siempre le agradeceré por acompañarte en tan difícil etapa en la que venciste la oscuridad de tu vida”, dijo Amaury.

El joven empresario finalizó su mensaje destacando la calidad humana de Jorge y agradeciendo por todas las lecciones recibidas de su parte “Cuidar a la gente es una vocación hermosa y aplicaste a la perfección cada una de tus frases: un día sí y el otro también. Trabajaste hasta el último día como lo prometiste y eso también lo tienen que saber todos… Te amo. Buen camino”, expresó.