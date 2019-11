A pesar de encontrarse soltero, Iván Sánchez confiesa qué opina de las bodas

No nos queda duda: Iván Sánchez es un romántico empedernido. Así lo dejó en claro luego de que en un evento fuera cuestionado sobre su opinión respecto a las bodas y todo lo que ocurre alrededor de este tipo de festejos. Para sorpresa de muchos, el guapo actor resultó ser un entusiasta de las celebraciones en torno al amor y de hecho tiene una opinión bastante profunda y significativa al respecto, aun cuando él mismo se ha descrito como una persona que no suele festejar mucho, incluso su propio cumpleaños. Es así como el español, que a pesar de estar soltero en estos momentos, reveló su lado más romántico y sensible ante las cámaras de ¡HOLA! TV. Da play al video y descubre lo que el protagonista de telenovelas como Lo Imposible tiene que decir respecto a las bodas y el profundo significado que le da a este tipo de eventos.

