Tania Ruiz cuenta que estuvo enferma: ‘No podía salir a ningún lado’

Guapísima y con un estilo único, Tania Ruiz se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, donde suele compartir algunos consejos de belleza y así como fotos de su lado más fashionista. Pero de además de lo anterior, la modelo gusta de aprovechar este espacio para reflexionar e interactuar con sus seguidores, con quienes siempre es muy cercana y sincera. Y fue haciendo gala precisamente de esa apertura, que la potosina reveló que hace unos días estuvo enferma, por lo que tuvo que mantenerse en reposo en casa durante varios días.

Tania tomó su cuenta de Instagram para publicar una foto con la que se le ve muy guapa al más puro estilo hippie chic, posando de perfil en medio de claro en el bosque. Pero más allá de la imagen, la modelo quiso compartir un profundo mensaje, el cual como siempre, fue muy bien recibido entre sus seguidores. “Lo primero que hay que hacer para cambiar tu vida para bien: ¡Empieza por ti! Toda la felicidad que quieres se abre hacía adentro”, escribió en las primeras líneas de su post.

“Sólo tenemos un corazón y hay que serle fiel. La lealtad es lo único que nos sostiene para que todas nuestras acciones siempre sean mejor”, concluyó. Los seguidores de Tania le agradecieron sus palabras y destacaron además lo guapa que se veía en su foto. Y si bien la potosina siempre se ha caracterizado por su silueta estilizada, hubo entre los comentarios uno en el que una internauta expresó que la modelo se veía muy esbelta.

Fuera de tomar a mal lo anterior, Tania confirmó su pérdida de peso y explicó las razones. “Sí, adelgacé mucho ahorita que estuve enferma de influenza y no podía salir a ningún lado en muchos días”, reveló la modelo de 32 años, quien afortunadamente ya se encuentra mejor. “Lo bueno es que ya estoy perfecta de salud porque sí se siente horrible la influenza”, confesó. La potosina explicó que, aunque mantuvo su alimentación normal, eso no evitó que adelgazara. “Sí bajé mucho de peso. Sí comía, pero de la misma manera yo creo que el reposo te baja de peso”, comentó.

El mes pasado, Tania engalanó la portada de ¡HOLA!, y además del posado en el que lució completamente espectacular, la modelo reveló su sentir ahora que se encuentra viviendo un feliz noviazgo con el ex Presidente Enrique Peña Nieto. “Nunca me he querido casar porque nunca he estado cien por ciento segura. Hoy, aunque no esté en nuestros planes, daría el paso sin pensarlo dos veces”, confesó en la entrevista con la sinceridad y espontaneidad que tanto han cautivado no solo a sus seguidores, sino también al ex mandatario.

