Selena Gomez sorprende con un nuevo look en los American Music Awards

Selena Gomez está de vuelta y más fuerte que nunca. Para muestra su reciente aparición en la alfombra roja de los American Music Awards 2019, que se llevaron a cabo en el Teatro Nokia de Los Ángeles, en donde deslumbró con su increíble look que dejó a más de uno sin habla. Sin embargo, la actriz no solo acaparó las miradas por el colorido modelo de Versace primavera 2020 que eligió para esta noche, además, Selena también sorprendió al aparecer con un nuevo corte de cabello con el que lució espectacular.

En las últimas semanas, la intérprete de Love You Like a Love Song había lucido una larga cabellera oscura. Para sorpresa de todos, la cantante arribó a la alfombra de la gala con un estilo de pelo más corto y lacio, al estilo bob. Selena complementó su nuevo look con un minivestido strapless color verde limón, el cual combinó a la perfección con unos stilettos al mismo tono. La artista llevó un maquillaje muy discreto y natural, tal y como la hemos visto en sus últimas apariciones. Para rematar su look de impacto, Gomez llevó al cuello un elegante collar de brillantes que terminó por darle el toque perfecto para la noche a toda su imagen.

Sin duda alguna, Selena era la celebridad más esperada de la gala. Y es que en los últimos años fueron pocas las asistencias de la cantante a este tipo de eventos. Sin embargo, esta noche era por demás especial, pues la intérprete fue la encargada de abrir el evento con la presentación de sus dos nuevos sencillos: Lose You To Love Me y Look At Her Now.

Nuevamente, la cantante volvió a sorprender a todos con sus cambios de look, pues para la interpretación de la primera canción, Selena optó por un elegante vestido negro de manga larga y cuello alto, el cual contrastó a la perfección con las proyecciones en blanco y negro que se podían ver en las pantallas que estaban en el escenario. Cabe destacar, que para su actuación, Selena llevó ahora el cabello ondulado, procurando resaltar su nuevo estilo.

Finalmente, Gomez hizo un cambio de vestuario en tan solo cuestión de segundos y saltó al escenario en un body plateado con pedrería, el cual combinó con unas botas largas negras y medias al mismo tono que su atuendo. Fue así que la cantante hizo la presentación oficial de sus nuevas canciones, pues desde su lanzamiento, en octubre pasado, no las había cantado en vivo, marcando con esta actuación su gran regreso a la música.