¡A la Lady Gaga! Andrea Legarreta presume orgullosa el talento vocal de su hija Mia

Pareciera que fue ayer cuando Andrea Legarreta y Erik Rubín debutaban como papás de la hermosa Mia y felices compartían la noticia de su nacimiento. Pues ahora, a más 14 años de ese lindo instante, es la conductora del programa Hoy quien emocionada comparte el gran talento de su jovencita, quien evidentemente trae arte en las venas, heredado directamente de sus famosos papás. A través de sus redes sociales, la también actriz publicó un emotivo video en el que se puede ver a Mia cantar y tocar el piano de lo más inspirada, demostrando así que nació para triunfar en los escenarios.

En el clip, se puede ver a la primogénita de Andrea interpretar con mucho sentimiento la canción I’ll Never Love Again de Lady Gaga, haciendo gala de su increíble voz y de su habilidad para tocar el piano. Orgullosa del talento de su hija, la presentadora también escribió unas lindas palabras para su retoño, en las que destacó las aptitudes artísticas de su hija y expresó la emoción que le causa verla crecer haciendo las cosas que ama hacer. “Siempre le he dicho a mis niñas lo afortunadas que son de haber descubierto su pasión desde muy pequeñas. Hay seres que llegan a adultos y jamás encuentran una pasión o no se atreven a intentarlo. Hay muchos que se sienten forzados a dedicarse a algo que no les apasiona y no se sienten plenos jamás”, se lee al inicio de su mensaje.

Consciente del potencial de Mia y Nina, sus dos hijas, Andrea reveló que tanto ella como su marido han decidido apoyar a sus pequeñas en sus deseos de iniciar una carrera en el mundo del espectáculo, tal y como ellos lo hicieron cuando también eran unos niños. “Cuando descubrimos sus talentos y sus sueños, decidimos apoyarlas y aconsejarlas para que nunca dejaran de prepararse y estudiar para desarrollar sus talentos y luchar por sus sueños”, explicó la guapa conductora.

Andrea habló también del gran interés que sus jovencitas han demostrado por el arte, incluso desde que eran muy pequeñas, por lo que incluso ya sueña con lo que serán las carreras de sus hijas. “Sabemos que volarán muy alto y nosotros estaremos siempre a su lado en su camino en la búsqueda de su felicidad”, dijo la actriz, quien en algunas ocasiones ha demostrado que también tiene habilidades para cantar, como lo ha hecho en algunas de las telenovelas en las que ha participado como Baila Conmigo.

Para cerrar su mensaje, Andrea Legarreta expresó el gran orgullo que siente al ver que su hija ha desarrollado como una profesional sus talentos e hizo un recuento de la trayectoria de su hija, quien a pesar de tener apenas 14 años, ya ha incursionado en el mundo del teatro, el cine, la televisión y el doblaje. “Aquí una muestra de lo que Mía ha desarrollado a lo largo de su corta vida. Con orgullo y lágrimas de felicidad se los comparto a Mia haciendo lo que ama con toda su alma”, finalizando así sus palabras.