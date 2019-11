Gabriel Soto: 'Jamás me había sentido tan enamorado'

Los últimos días el nombre de Gabriel Soto ha acaparado los titulares debido a asuntos de su vida personal, no obstante, el actor ha preferido no hacer demasiado caso a lo que se dice y enfocarse en su propia felicidad. A decir del propio galán de telenovelas, ahora se encuentra viviendo un gran momento en temas del corazón debido a su noviazgo con la guapa actriz Irina Baeva. Poco después de que se diera un intercambio de declaraciones en redes sociales con su ex esposa Geraldine Bazán, el actor ha confesado que se siente feliz y profundamente enamorado.

“Todo lo que se dijo se tenía que decir”, declaró Gabriel en entrevista con Televisa Espectáculos al referirse a lo sucedido recientemente con Geraldine. Sin detallar más sobre este episodio, el actor prefirió hablar del grato momento que está viviendo con su novia actualmente. “Lo único que te puedo decir es que estoy feliz, estoy en una relación en la que jamás en mi vida me había sentido tan contento y tan enamorado”, aseguró el intérprete, quien poco después tomó sus redes sociales para reafirmar sus palabras, pues compartió un breve video de su novia en las grabaciones de Soltero con hijas, el cual adornó con múltiples corazones.

Estas declaraciones fueron las primeras del actor desde que tomara sus redes sociales para referirse a una situación señalada por Geraldine, en la que la actriz señaló que sus hijas no estaban aún preparadas para convivir con la novia de su papá e incluso dijo que toda esa situación les había provocado “llanto, confusión e inseguridad”. Fue por ello que en esta oportunidad, el actor quiso enfatizar que pese a lo que suceda en su vida amorosa, sus pequeñas Elissa y Miranda siempre serán su prioridad. “Evidentemente mis hijas siempre son y será lo más importante para mí”, aseguró el actor, quien ha demostrado en todo momento ser un excelente padre.

El martes pasado, Gabriel sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir, como nunca antes, algunas fotografías de sus dos hijas conviviendo con Irina. Sin mencionar explícitamente a nadie, pero sí retomando algunas palabras que había usado previamente Geraldine en otro post, el actor escribió: “Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad. La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean… Estas fotos no fueron tomadas con intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dadas las circunstancias”, señaló el actor, en lo que fue considerado por muchos como una respuesta a lo señalado por su ex mujer.

Esta acción generó a su vez la reacción de Geraldine, pues consideró que su ex esposo debió consultarla antes de publicar dichas imágenes. “Él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas, porque tienen papá y mamá”, dijo en un encuentro posterior con la prensa. “Esa cuestión de postear fotografías, que además yo no tenía idea de la existencia… fue sorpresivo, porque aparte lo hace sin mi consentimiento”, aseguró. En medio de esta situación y pese a las diferencias, lo único de lo que no hay duda es que ambos actores aman profundamente a sus pequeñas y que siempre velarán por su bienestar.

