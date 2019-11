Ajenas a los comentarios sobre ellas, Sarita Sosa y su mamá reaparecen bailando

Tras la lamentable partida de José José, ocurrida a finales del pasado mes de septiembre, su nombre ha seguido acaparando la atención de los medios, ello debido a las diferencias que se han dado entre sus hijos. José Joel y Marysol han manifestado su descontento en torno a algunas situaciones que rodearon la muerte su padre, lo que ha generado algunos roces con su hermana Sarita. La hija menor de El Príncipe de la Canción, quien tiene su residencia en Miami, ha preferido mantenerse alejada de los reflectores, tal y como lo ha hecho también su mamá, Sara Salazar. Es por ello que ahora ha llamado la atención su reaparición en redes sociales, pues se han dejado ver de lo más felices y desenfadadas. Madre e hija fueron captadas bailando espontáneas en un auto mientras viajaban acompañadas de Yimmy Ortiz, esposo de la joven, y de Didier, hermano de éste. Justamente fue el cuñado de Sarita quien hizo la grabación y la compartió en su Instagram con un extenso mensaje. "A todos los críticos y la prensa que tienen las intenciones equivocadas para mí y mi familia, su opinión sobre nosotros es simplemente llamar la atención para atraer a su espectador. Eso no es suficiente para detenerme a mí, a mi familia y amigos", expuso en su post, mismo que fue retomado por el marido de Sarita. "A aquellos que nos apoyan y apoyan a mi hermana Sara y a mi hermano Yimmy, gracias (...) Gracias por defenderlos e incluso a mí mismo en las miles de conversaciones que no conocemos y que mantienen con amigos y familiares. Dicho esto, Dios los bendiga a todos", concluyó el joven su post, mismo que obtuvo un like de parte de la hija menor de El Príncipe. Haz click abajo para ver el video con el cual Sarita y los suyos han dejado ver que no hacen caso a lo que se dice de ellos.

