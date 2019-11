Michelle Salas dice que Silvia Pinal le pregunta que para cuándo tendrá un bebé

Convertida en una celebridad en redes sociales y todo un referente en el mundo de la moda, Michelle Salas disfruta del éxito que ha construido gracias a su dedicación y talento. Y aunque por ahora está enfocada en esa faceta de su vida y todavía es muy joven, esta guapa mujer no está cerrada en el plano sentimental, de hecho, ha revelado que tiene la ilusión de convertirse en madre en algún futuro. Y no sólo eso, pues ha contado además que quien también está ilusionada con la posibilidad de que tenga un bebé es su bisabuela, doña Silvia Pinal, a quien cariñosamente se refiere como su ‘abu’.

Hace unos días Michelle asistió a una gala en la Ciudad de México, donde inmediatamente acaparó las miradas con su belleza e inigualable estilo. Al encontrarse con la prensa, la joven fue cuestionada respecto a su vida personal y a pregunta expresa de su opinión sobre el sexo opuesto, la joven descartó estar decepcionada: “No, los hombres son maravillosos”, dijo entre risas en declaraciones retomadas por Ventaneando, antes de afirmar que sí le hace ilusión tener una relación amorosa: “Sí, obvio”, comentó.

La influencer contó que su bisabuela se ha manifestado interesada en su vida personal, específicamente en el tema de la maternidad. “Mi bisabuela es de: ‘Cuándo vas a tener un hijo’, me lo dice en broma, no es algo que me lo esté diciendo constantemente pero siempre me está preguntando”, reveló Michelle, quien señaló que sí está en sus planes convertirse en mamá en algún futuro “Seguro, sí”, dijo a los medios. Y es que al parecer, Silvia Pinal no puede esperar a que haya un nuevo bebé en la familia, pues desde el nacimiento de Apolo, primogénito de su hijo Luis Enrique, está encantada.

A sus 30 años, Michelle está plena disfrutando de este momento de su vida, en el que ha preferido dedicarse a ella misma y a sus proyectos, por lo que ahora no tiene ninguna prisa por debutar como mamá. “Yo estoy súper concentrada, súper enfocada en mí, yo creo que llega un punto en tu vida en el que te tienes que enfocar en ti para poder estar bien con todos, deja tú con un novio, con amigos, con familia”, explicó en la entrevista.

La joven, quien incluso ha incursionado en la moda como diseñadora, contó que ahora que vive en la Gran Manzana, ha querido aprovechar para estar consigo misma. “Este año, sobre todo en Nueva York que es una ciudad muy sola, también aprender a estar contigo mismo, aprender de ti. La verdad es que estoy feliz, siento que estoy viviendo una etapa que si no la vivo ahorita no la voy a volver a vivir”, reflexionó.

