La verdadera razón por la que uno de los integrantes de ‘Hoy’ se despide del programa

Con más de 20 años al aire, Hoy es uno de los programas favoritos del público y sin duda gran parte de su éxito se debe a sus carismáticos conductores. Si bien a lo largo de la historia de esta emisión ha habido cambios en su planilla, la salida de uno de sus integrantes dada a conocer hace poco tomó a muchos por sorpresa. Mauricio Mancera, uno de los simpáticos presentadores, anunció que dejará el matutino tras casi dos años de participar en él. Luego de que esta noticia provocara algunos rumores, ha sido él mismo quien ha decidido terminar con las especulaciones y explicar los verdaderos motivos de su decisión.

Desde el primer momento, Mauricio descartó que su salida de Hoy se deba a alguno de sus compañeros, pues aseguró que con todos siempre se ha llevado bien. “Creo que la vida es de ciclos y mi ciclo en este programa creo que ya había llegado a su fin, así tal cual”, explicó en entrevista con Las Estrellas al dar a conocer los motivos de su decisión. “Creo que ya no estaba dando mi 100 y ustedes se merecen alguien que esté dando el 100. Si yo ya no me divertía en el programa, no podía divertirlos a ustedes y no se me hace justo, ni para la producción, ni para mis compañeros ni para ustedes”, aseguró.

El conductor de 36 años, quien oficialmente dejará las filas de Hoy en diciembre, detalló que seguirá con los otros proyectos en los que ha estado participando en Televisa. “Sigo en Miembros al aire, pueden seguir viendo en Unicable todos los jueves. Mi querida herencia, si Dios quiere y los ejecutivos también, va a tener otra temporada, entonces ahí seguiremos”, indicó.

Al cerrar este ciclo en su carrera Mauricio no tiene más que agradecimiento hacia el público que lo ha apoyado desde que llegó a Hoy en marzo de 2018. “Muchas gracias a todas las personas que me han escrito ‘Mau, no te vayas, te vamos a extrañar’, yo también los voy a extrañar. Es un privilegio y un honor poder entrar tres horas en la mañana a sus hogares… Pero seguiremos en contacto en otras plataformas, pero aquí seguimos”, manifestó.

No sólo el público extrañará a Mancera, sino también sus propios compañeros empezando con Andrea Legarreta, quien ha desestimado todos los rumores que la señalan como responsable de la decisión. “Por más que digan ahora que Mau Mancera se irá por mi culpa es mentira (si supieran lo que adoro a ese chaparrito y lo que le he insistido para que no se vaya)”, escribió la conductora en su Instagram hace unos días. “¡Te quiero mi Legarreta!”, comentó Mauricio la publicación de la presentadora.

