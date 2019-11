'Lo hace sin mi consentimiento', Geraldine Bazán sobre las fotos de sus hijas junto a Gabriel Soto e Irina Baeva

Luego de que Gabriel Soto sorprendiera a todos al publicar un mensaje y unas fotografías en las que se puede observar a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda junto a su actual pareja, Irina Baeva, Geraldine Bazán, madre de las menores, ha vuelto a levantar la voz al considerar que su exesposo ha tomado algunas decisiones sobre las vidas de sus retoños sin haberla consultado antes. Y es que la publicación de las comentadas imágenes se dio a raíz de que la actriz revelara en sus redes sociales, que sus hijas no estaban aún preparadas para convivir con la novia de su papá e incluso dijo que toda esa situación les había provocado “llanto, confusión e inseguridad”, luego de que el actor y sus niñas se encontraran con Irina en un centro comercial.

Ante este panorama, Geraldine fue abordada por los medios de comunicación horas después de que Gabriel diera a conocer las fotografías, en donde no solo fue cuestionada por las imágenes sino también por el mensaje que compartió su ex. La actriz fue muy clara al explicar que fue el mismo actor quien le comentó sobre la reacción de una de sus hijas al encontrarse con la novia de su papá, por lo que no aprobaba su proceder. “Gabriel fue el que me escribió para decirme que Elissa había llorado porque por casualidad se encontraron (a Irina) en un centro comercial hace dos semanas. Elissa se puso muy mal, se puso a llorar, salió corriendo, su papá la obligó a saludar… A mi me parece que no puede ser eso”, explicó la actriz.

La actriz ahondó en el tema y de forma contundente dijo que no le parecía que Gabriel tomara decisiones sobre la vida de las menores sin consultarla antes y aseguró no tener conocimiento de que sus hijas ya habían convivido en otra ocasión con Baeva, por lo que no sabía que existían las fotografías que Soto compartió en sus redes. “Él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas, porque tienen papá y mamá”, dijo Geraldine a los medios ahí reunidos. “Esa cuestión de postear fotografías, que además yo no tenía idea de la existencia… fue sorpresivo, porque aparte lo hace sin mi consentimiento”, agregó la protagonista de telenovelas como Por Amar Sin Ley.

Geraldine también fue muy clara al responder los cuestionamientos sobre si está dispuesta a tomar acciones legales en contra de Gabriel Soto, luego de la publicación de las imágenes que retratan una parte de la vida íntima de sus hijas. “No se, creo que en nuestro país me parece que no (se puede). En Estados Unidos sí se puede hacer, mis hijas son ciudadanas americanas, si en algún momento es necesario, tal vez lo haré”, puntualizó la actriz.

La tarde del pasado 19 de noviembre, Gabriel Soto sorprendió a sus seguidores con la publicación de dos fotografías en las que se puede ver a sus dos hijas conviviendo con Irina Baeva. Sin poner una dedicatoria explícita, pero utilizando algunas palabras que Geraldine usó en su mensaje previo, el actor escribió: “Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad. La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean… Estas fotos no fueron tomadas con intención de publicarlas ya que fueron momentos íntimos, pero lo hago ahora dada las circunstancias”, finalizó.