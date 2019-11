¡Únete a la fiesta! Tienes que escuchar a Aitana Derbez cantado los éxitos de su mamá

Tras un tiempo alejada de los escenarios, Alessandra Rosaldo decidió retomar su carrera en Sentidos Opuestos. La noticia alegró de inmediato a sus fans, pero a nadie como a su propia hija, Aitana, fruto de su matrimonio con Eugenio Derbez. La cantante había confesado hace poco que fue su nena quien la convenció de regresar a la música. “Para mí, Aitana ha sido uno de los factores más importantes para que yo tomara la decisión de dar este paso”, confesó en una entrevista con el diario El Universal. “Cuando Aitana me dijo una vez ‘mamá, yo te quiero ver cantar’, y me empezó a pedir canciones de Sentidos Opuestos, fue que me convencí”, aseguró la intérprete, quien finalmente el pasado 7 de noviembre dio un espectacular concierto en la Ciudad de México. Pero la niña de 5 años no es sólo la motivación de su talentosa mamá, pues es además su admiradora más entregada, y pueba de ello es que se sabe sus éxitos y los canta de la forma más tierna. Eugenio fue quien compartió el simpático momento en el que su hija más pequeña demostró su talento como cantante; haz click en el video para escucharla interpretando Escríbeme en el cielo y Únete a la fiesta.

