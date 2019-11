Maki Soler, a un año de su separación de Juan Soler, revela: 'Es el mejor hombre que he conocido'

Después de 10 años de estar juntos, Maki y Juan Soler sorprendieron al anunciar su separación en noviembre de 2018. A un año de distancia de ese episodio en sus vidas, es la conductora y actriz quien ha vuelto a hablar sobre el estatus de su relación con el padre de sus dos hijas, Mia y Azul, y ha confirmado que a pesar de haber hecho una pausa en su vida de pareja, ambos actores mantienen una relación muy cercana y basada en el respeto.

“Siempre estamos bien”, dijo la actriz en entrevista con el programa Sale el Sol (Imagen Televisión) al ser cuestionada sobre su relación con Juan Soler. Aunque quiso reservarse los detalles sobre la forma en la que convive con el actor, Maki no pudo evitar expresar lo mucho que respeta al padre de sus pequeñas y el cariño que aún le tiene, dejando en evidencia que entre ambos hay más que un trato cordial. “Él es la persona más importante en mi vida y siempre lo voy a defender… Se merece todo mi respeto”, reveló la actriz, quien solo tiene buenas palabras a la hora de hablar de su expareja.

Pero ahí no pararon los halagos para Juan, pues de forma muy sincera y con el corazón abierto Maki aseguró que hasta ahora no ha vuelto a coincidir con alguien tan especial como el que fue su pareja por más de una década. “Es un gran hombre. El mejor hombre que he conocido”, expresó la actriz con una sonrisa en los labios.

En la misma entrevista, la presentadora también dejó en claro que la relación que Juan mantiene con sus hijas es excelente. De hecho, Maki reveló que mientras ella se encontraba en México, el actor viajó a Miami -donde ella radica junto a sus dos hijas-, para convivir y cuidar de las pequeñas en lo que ella cumplía con algunos compromisos de trabajo. Cabe destacar, que Juan Soler actualmente radica en suelo azteca.

Finalmente, Maki habló de cómo se encuentran Mía y Azul a un año de que se separó de Juan, haciendo énfasis en lo orgullosa que se siente de verlas crecer y ser cada día más independientes. “Las niñas (ya están) grandes. Tienen 14 y 12 (años). Tu sabes que la vida en Estados Unidos no tienes tanta ayuda, entonces a fuerza tienen que ser más autosuficientes… Estoy muy orgullosa de mis hijas, son dos niñas buenísimas y educadas, así que estoy muy bien”, dijo feliz de ver que su labor como madre ha rendido muy buenos frutos.