Ariana Grande revela que tiene serios problemas de salud y cancela algunos de sus conciertos La actriz no pudo evitar romper en llanto al informar a sus fans los motivos por los que no puede continuar con su gira

Ariana Grande está pasando por un mal momento en su vida. Y es que la intérprete de Thank You Next ha revelado que no se encuentra del todo bien de salud por lo que incluso ha tenido que cancelar el show que daría esta noche en Lexintong, Kentuky, como parte del Sweetener World Tour que la ha llevado a recorrer distintas partes del mundo. La también actriz compartió un duro mensaje en el que habló un poco de lo que sucede con ella en estos momentos y pidió a sus fans comprensión ante el duro momento que atraviesa.

"Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Sueno bien, pero tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo", escribió la artista en sus redes sociales.

La cantante de 26 años explicó un poco lo que ha estado experimentado y se mostró preocupada, pues dijo, ha estado enferma por más de tres semanas sin notar alguna evolución positiva en su salud. "He estado tosiendo y tuve esto como una loca infección de seno que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar realmente y esta noche, durante el show de esta noche, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas realmente dolían y estoy tratando de averiguar qué está pasando".

Preocupada por el futuro de su gira, Ariana dijo que platicaría con su doctor para estar al tanto de lo que sucede con su cuerpo y deseaba de forma muy sincera poder cumplir con todas las fechas de su tour. "Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionada y asustada por qué no puedo mejorar porque han pasado más de tres semanas en este momento", agregó.

Ariana Grande ha recibido el apoyo de sus fans a través de sus redes sociales, quienes le han enviado miles de mensajes de buena vibra y en los que le expresan su amor. Hasta el momento, el concierto de Lexintong, que se llevaría a cabo este domingo, es el único que se ha cancelado, por lo que se desconoce si la cantante podrá cumplir con el resto de su gira.