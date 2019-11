¿Es Adal Ramones celoso? Su hija Paola revela lo que piensa su papá sobre su noviazgo

Aunque ya es toda una jovencita de 18 años y de que comienza a forjar una carrera en la televisión, Paola, la hija de Adal Ramones, sabe muy bien que ante los ojos de su papá siempre será una niña. Es por eso que en ocasiones verla crecer o incluso aceptar su noviazgo ha sido un poco difícil para el conductor de La Academia (TV Azteca). Sin embargo, la guapa jovencita admite que Adal es un su gran padre y la apoya en todas sus decisiones, siempre y cuando estas la hagan feliz.

En entrevista con la revista TVNotas, la actriz fue cuestionada sobre la relación que mantiene con su famoso padre y sobre cómo ha tomado la noticia de que su ‘pequeña’ ya tiene novio. “Es celoso”, reveló Paola. “Al principio le fue difícil mirarme con novio porque me sigue viendo como su pequeña, ¡pero ya crecí! Mi relación es muy bonita, él sabe que mi novio es un buen chavo y, además, me ve feliz, así que ya no me dice nada", comentó.

Paola también platicó sobre la cercana relación que tiene con su progenitor y del gran respeto que siente ante su persona. "Soy muy abierta con él, le cuento casi todo, sólo hay algunas cosas que me reservo para mi mamá", contó la …. de los hijos del también actor. “Mi papá es mi cómplice, pero siento que jamás podría llamarle ‘amigo’, tengo una línea muy marcada de respeto con él; siento que si lo viera como mi amigo, rebasaría esa línea de respeto", agregó la jovencita de forma muy madura.

Paola Ramones ha comenzado a labrar su propio camino en el mundo del espectáculo. Recientemente debutó en la serie Alma de Ángel y ya tiene algunos proyectos en puerta. Sin embargo, ha confesado que antes de dedicarse de lleno a la actuación y específicamente al cine, tiene que terminar una carrera, tal y como se lo ha pedido el mismo Adal Ramones. “Me dijo que quiere que termine mis estudios y ya después que me enfoque en lo que yo quiera; él me cuida mucho", contó.

Finalmente, Paola habló de las cosas que la conectan a su papá, así como de lo mucho que admira su lado paternal, pues dijo, es un padre muy entregado a sus retoños. “Él y yo tenemos muchas cosas en común; me da consejos, me guía profesionalmente, y en la escuela no se diga, ya que se preocupa por mis calificaciones", reveló la joven actriz.