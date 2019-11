‘El Güero’ Castro habla de cómo vivieron sus hijas el sexenio de Peña Nieto

El tiempo que Sofía, Fernanda y Regina Castro vivieron como parte de la familia presidencial fue sin duda una etapa importante en sus vidas. A lo largo de los seis años que estuvieron en Los Pinos, a estas jóvenes nunca les faltó el apoyo de sus padres y ahora ha sido precisamente José Alberto Castro, quien ha revelado algunos detalles de cómo fue para él y sus hijas el sexenio que los mantuvo en el centro de los reflectores.

El productor de televisión reconoció que gracias a su ex esposa, Angélica Rivera, las cosas se pudieron llevar de la mejor forma en la que fue una nueva vida para sus tres hijas al convertirse en parte de la familia de el Presidente. “Sí fue una parte compleja, pero yo creo que se pudo llevar muy bien por Angélica, Angélica es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad, y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera”, confesó El Güero Castro en entrevista con Mara Patricia Catañeda para su programa en YouTube. “Hubo siempre la disposición, y hubo siempre la forma y el interés y sobre todo la responsabilidad de sacar (adelante) tres hijas”, explicó.

“Al principio fue un poco complicado, porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar en donde había muchas cosas que no son el común denominador en el cotidiano, partiendo desde la seguridad, entonces a partir de ahí, obviamente, empieza a ser un trámite complicado de vida”, recordó el productor de Médicos. “Se establecieron muy bien las reglas, las formas de cómo convivíamos todos, cómo era la vida con mis hijas, en las cuales nunca me limitaron en nada”, aseguró.

Sobre su relación con Enrique Peña Nieto, quien entonces era esposo de Angélica, El Güero reiteró su agradecimiento por la forma en que trató a Sofía, Fernanda y Regina. “Con Enrique mi relación fue buena, siempre le he agradecido, y lo digo, el lugar que les dio a mis hijas siempre fue el mismo que era el de ellas (las hijas de el ex mandatario)”, señaló el productor de televisión. “En ese sentido fue siempre muy agradable el hecho de ver que a mis hijas nunca se les hizo algún tipo de grosería ni algún tipo de limitante en cuanto a lo que ellas eran o hacían”, aseguró. "Y yo mi cercanía con mis hijas la mantenía lo más que podía (…) Siempre estuvieron las puertas abiertas y siempre hubo una comunicación muy clara”, comentó en la misma entrevista.

No obstante, José Alberto reconoció que sus hijas tuvieron que lidiar con situaciones difíciles por el hecho de ser parte de dicha familia. “A ellas las atacaban por muchas tonterías, había gente muy inepta, muy corta de cabeza diciendo cualquier tipo de comentario, pero eso lo único que demostraba era la falta de conocimiento o la necesidad de generar algún tipo de ruido que no lleva a nada”, continuó Castro, quien además admitió que fue complicado para sus hijas sobrellevar este tipo de situaciones. “Es complejo para cualquier joven, adolescente de la edad que tenían mis hijas no poder llevar la vida cotidiana porque te están viendo o analizando constantemente no es agradable, no es fácil”, dijo.

“Obviamente que tienes que estar guardando muchas discreciones o apariencias de muchas cosas porque obviamente todo mundo está a la expectativa de ver cualquier tipo de error o circunstancia mala que se pudiera estar viviendo ahí o no”, señaló el padre de tres. Sin embargo, destacó el hecho de que gracias a Sofía, Fernanda y Regina contaron con el apoyo de sus padres, pudieron llevar aquella vida de la mejor forma. “La única manera en que se pudo lograr fue realmente por tener la presencia de su mamá, la presencia mía y también el apoyo por la parte de Enrique y su familia”, reconoció agradecido.

