Carina Ricco vuelve a la televisión en México motivada por sus dos grandes amores: Fiona y Luca

Sin duda alguna, la presencia de Carina Ricco en la televisión comenzaba a ser extrañada. Sin embargo, la actriz está de regreso y ha decidido retomar su carrera por completo. Y es que tras la muerte del amor de su vida, el actor Eduardo Palomo, sucedida hace 16 años, Carina se volcó por completo al cuidado de sus hijos Fionna y Luca, quienes entonces eran unos niños. Precisamente fueron sus dos retoños quienes la motivaron a retomar su vida profesional y ahora Ricco es parte del elenco de la nueva telenovela de Televisa llamada Médicos.

En entrevista con People en Español, la artista habló del momento en el que tomó la decisión de volver a México para retomar la carrera que había dejado en pausa hace siete años y de cómo fue que Fiona y Luca la impulsaron a decir que sí a su regreso a las telenovelas. “Parte fundamental (de mi regreso) ha sido que mis hijos ya están más grandes y cuando los hijos crecen, pues a veces notan lo que los padres han hecho por ellos”, contó la también cantante. “Mis enanos hermosos me dijeron: ‘Mamá has dado tu vida por nosotros, nos has dado todo, vuelve (a la actuación)”, agregó.

Fue así como convertidos ahora en adultos, los hijos de Carina insistieron en que su madre debería volver al ruedo y retomar todos los sueños y proyectos que un día dejó pendientes. “Ellos crecen, empiezan su aventura en el mundo y se dan cuenta que dejé cosas a un lado. Y ellos me dijeron, ‘mamá tienes que volver a los escenarios. Nosotros estamos grandes, estamos bien y lo vamos a hacer bien. Ahora es tu tiempo, vuelve’. Antes estaban preocupados de que yo no me fuera, ahora es al revés”, confesó la actriz, a quien vimos por última vez en la pantalla chica en 2013 en la serie Gossip Girl Acapulco.

Pero el continuar con su carrera y volver a los sets de filmación también implicó que la actriz regresara a su país natal, a pesar de que sus hijos se quedaron en Estados Unidos, donde cada uno está cumpliendo sus sueños. Fue así que decidió establecerse en la Ciudad de México, donde de inmediato comenzaron a llegar las ofertas de trabajo, entre ellas la José Alberto Castro, quien es el productor de Médicos. “La propuesta llega porque regreso a México de manera estable. Y empecé a contarle a la gente que ya estaba en la ciudad. Para mí es importante estar en proyectos que tengan cierta calidad. José Alberto es una garantía. Así que fui feliz”, reveló la artista.

Carina también habló sobre el personaje que le toca interpretar en esta nueva aventura profesional, un rol que sin duda conoce bien y con el que sin duda logró conectar de inmediato. “Mi personaje se llama Paz, tiene un matrimonio muy estable, tenemos una hija que se acaba de graduar. A pesar de los años y el tiempo, hoy en día muchos matrimonios no sobreviven, sin embargo, mi personaje y mi esposo nos queremos mucho y estamos dedicados a nuestra hija Pamela”, contó la actriz.