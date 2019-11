Selena Quintanilla regresará a las pantallas ahora con Netflix y tenemos el primer vistazo

Sin duda alguna, Selena Quintanilla dejó una huella imborrable no solo en sus seguidores, también en el mundo del espectáculo. Su legado sigue siendo celebrado incluso en la actualidad y a pesar de que han pasado casi 25 años de su trágica partida, sigue siendo un icono de la moda al que todos se quieren parecer. Además, su vida ha sido llevada al cine y la pantalla en varias ocasiones y actrices como Jennifer Lopez se han puesto en la piel de la legendaria intérprete de Como la Flor. Ahora, es el turno de Christian Serratos de ponerse en los zapatos de la artista de origen mexicano, en la nueva serie de Netflix dedicada a la ‘Reina del Tex-Mex’. El primer avance de esta producción ha dejado a más de uno con la boca abierta por la excelente caracterización de la actriz, quien haciendo gala de su talento ha logrado traer a la vida a la querida Selena a través de su actuación. Da play al video y descubre el gran parecido que Christian tiene con la siempre recordada cantante de No Me Queda Más.

