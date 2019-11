Selena Gomez sobre las críticas a sus cambios de peso debido a su enfermedad: 'En verdad me afectó'

Selena Gómez está de vuelta y lo ha hecho de la mejor manera. Sus canciones Lose You To Love Me y Look At Her Now la han puesto en lo más alto de las listas de popularidad y sus fans no dejan de corearlas. Sin embargo, antes de todo el éxito que vive en estos momentos, la cantante enfrentó una dura batalla en contra del lupus que le fue diagnosticado en 2015 y de las secuelas que mermaron incluso su salud mental. Ahora que vuelve a estar en el centro de la atención, la también actriz ha abierto su corazón y de forma muy sincera se ha pronunciado respecto a cómo vivió esta dura etapa y la forma en la que enfrentó los comentarios por su repentina subida de peso, una de las consecuencias más visibles de su enfermedad.

En entrevista con Giving Back Generation, Selena explicó que el Lupus ha sido el causante de sus constantes subidas de peso. Y es que según confesó, el tratamiento que recibía, aunado a su presión arterial alta y problemas renales, provocó que su imagen se viera modificada, algo que sus seguidores notaron de inmediato, lo que ocasionó incluso comentarios negativos sobre su figura. “Eso en verdad me afectó”, dijo la también actriz sobre las críticas que recibió por haber ganado unos kilos. “Mi peso cambia de un mes para otro, si te soy honesta. Este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo”, agregó.

Fue entonces que la intérprete de Love You Like a Love Song decidió alejarse de las redes sociales y comenzar a vivir su vida apartada de todo aquello que se pueda decir de ella, sobre todo cuando los comentarios vienen del exterior y carecen de sustento. “Vivo feliz mi vida y me centro en el presente. Puedo llegar a compartir una foto de mi paseando, pero eso es todo. Puedo acudir a alfombras rojas y a ese tipo de eventos, pero no necesito saber que se dice de mí al respecto. Es una actitud que me hace sentir muy bien y eso es lo que estoy buscando”, dijo de forma contundente, justificando así su poca presencia en las redes.

No es la primera vez que Selena se sincera sobre los cambios que tenido su cuerpo y se defiende de las críticas que recibe por mostrarse tal y como es. En marzo de 2018, la cantante compartió un enfático mensaje en sus redes sociales con el que puso punto final a todos los malos comentarios sobre su físico. "El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable de la sociedad", compartió la actriz.

"Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie. Viento en sus velas", finalizó así su mensaje el cual acompañó con un video en el que se le puede ver feliz, disfrutando de un día de playa y sol en Sidney, muy bien acompañada de sus mejores amigos y luciendo fenomenal en un traje de baño rojo.