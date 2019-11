Galilea Montijo en su regreso al programa 'Hoy': 'En efecto, falleció mi cuñada'

Tras unas semanas de ausencia en la televisión, Galilea Montijo regresó al programa Hoy este lunes 11 de noviembre y se reintegró al matutino junto a todos sus compañeros que emocionados le dieron la bienvenida. Durante los primeros minutos del programa, la conductora se tomó el tiempo para aclarar todos los rumores que surgieron a partir de que dejó de aparecer a cuadro y de forma muy sincera habló de todo lo sucedido durante las dos semanas que se ausentó.

Con el corazón en la mano y completamente conmovida, Galilea explicó que si bien, se había tomado unas semanas de vacaciones, durante esos días su familia pasó por uno de los momentos más duros, pues enfrentaron la pérdida de uno de sus integrantes. “Efectivamente, falleció mi cuñada… Fueron unos días pues muy tristes, pues ella vivía con nosotros. Ella padecía parálisis cerebral desde que nació… tenía 46 años y vivía en nuestra casa”, explicó Montijo a su público que en redes sociales no dejaba de preguntarle por su regreso a la pantalla.

Galilea aseguró su familia vivió momentos muy tristes por lo que también se tomó unos días para estar con su marido, Fernando Reina, y junto a todos sus seres queridos que se vieron afectados por la lamentable pérdida. “Me tomé unos días también para poder estar con ella (su cuñada) y para estar con la familia”, dijo la también actriz.

Sobre los rumores de que la presentadora se había ido a Nueva York a realizarse algunas cirugías plásticas y hasta que se estaba divorciando, Galilea fue tajante y lamentó el tener que explicar situaciones de su vida privada con tal de poner fin a los dichos que la han rodeado, revelando que en efecto tuvo que acudir al médico, pero cuestiones de salud y no por cosmética, como se aseguraba. “Me operé un problema que tuve en la matriz y efectivamente tuve que tener reposo, intenté venir, intenté estar aquí con ustedes, pero no pude”, dijo. “Estos rumores te orillan a decir algo íntimo… Eso es lo triste, que algo íntimo tenga yo que explicarlo”, agregó.

Afortunadamente, Galilea Montijo ya está acostumbrada a todas estas situaciones y ya se lo toma con muy buen humor, tanto, que hasta bromea con su marido respecto al tema de sus supuestos problemas económicos y hasta su divorcio. Fue así que la conductora le pidió a sus seguidores no prestar oídos a rumores y no dejarse llevar por información falsa. “No se crea todo lo que dicen, hay que tomar las cosas de quienes vienen. Yo creo que los chismes, los rumores, solamente al tiempo”, enfatizó.

La tapatía también se había mantenido alejada de las redes sociales, sin embargo, la tarde del pasado domingo retomó la actividad y compartió algunas fotografías de la fiesta que organizó a su hijo Mateo y a sus medios hermanos Claudio y Alexis, también hijos de Fernando Reina, quienes recibieron el sacramento de la primera comunión.