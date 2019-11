Eiza González pone un enfático alto a los rumores: 'Dejen de inventar cosas sobre mí'

Sin duda alguna, Eiza González se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su carrera y de su vida personal. Y es que la guapa actriz se ha convertido en una de las personalidades infaltables a las fiestas más importantes de Hollywood y su éxito la ha puesto en un lugar privilegiado entre las celebridades latinas que comienzan a hacerse notar en la industria cinematográfica de Estados Unidos. Sin embargo, todo este reconocimiento también ha hecho que su vida privada sea motivo de interés y que incluso se creen un sinfín de rumores alrededor de su imponente personalidad.

Justo como sucedió en los últimos días cuando en varios medios surgieron rumores de romance y posterior separación entre la protagonista de Baby Driver y el actor Luke Bracey, además de que la comenzaron a relacionar con la modelo Nicola Peltz, quien fue compañera de Eiza en una fiesta de Halloween a la que acudió disfrazada de Maléfica. En el evento, ambas famosas no dejaron de posar e incluso se tomaron una fotografía en la que simulan estar besándose. Dicha imagen se convirtió en viral y fue malinterpretada por algunos fans y medios de comunicación que han comenzado a especular sobre la vida sentimental de la también cantante.

Cansada de todos los que se dice alrededor de su persona, Eiza ha puesto un alto a todos los rumores y de forma contundente ha aclarado todo lo que se ha venido diciendo en las últimas semanas sobre ella. “No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta”, escribió la bella actriz en su cuenta de Twitter dando respuesta a la nota de un medio mexicano que hacía referencia al supuesto beso que le dio a su amiga en aquella fiesta de Halloween.

La intérprete de Te Acordarás de Mi finalizó con su mensaje pidiendo a la prensa y a sus fans no caer en informaciones falsas y dejar de crear noticias sin fundamento sobre ella y su vida privada. “Dejen de inventar cosas sobre mí”, escribió tajante González, ganándose el apoyo y simpatía de sus seguidores quienes han contestado a su tuit con mensajes de solidaridad.

Luego de dejarse ver con Luke Bracey, los rumores sobre un nuevo romance y una ruptura surgieron luego de que la actriz borrara de sus redes sociales una foto en la que aparece al lado del guapo actor. Sin embargo, parece que las cosas son muy diferentes a lo que sus fans especulaban y Eiza ha confirmado que su corazón aún tiene dueño, aunque no ha revelado la identidad de su afotunado galán.