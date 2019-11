Inés Gómez Mont se recupera con enfermeros de lujo… ¡sus hijos!

A casi más de un mes de la cirugía a la que se sometió para extirparse un tumor cerebral, Inés Gómez Mont ha compartido una dulce imagen de lo que más fuerza le da para seguir adelante en su recuperación tras el delicado procedimiento: el amor de sus siete hijos, que se han convertido en sus más tiernos enfermeros.

“Con esta dosis de amor... ¿Quién no se recupera pronto? Ahí vamos poco a poquito pero con la mejor actitud y todas las ganas para estar pronto de pie y de vuelta. Bendiciones y gracias por estar al pendiente de mí. Dios los bendiga”, escribió la guapa conductora en Instagram para acompañar una imagen en la que se le ve recostada en su cama rodeada de sus amores. La instantánea generó reacciones inmediatamente, y una de ellas fue el comentario de su amiga, la conductora Galilea Montijo, quién inmediatamente escribió un sentido “Te extraño” con una serie de corazones en la publicación, que rápidamente generó más de 40 mil “me gusta”.

El 5 de octubre Gómez Mont puso alto a los rumores sobre su ausencia de la escena pública con un emotivo mensaje que daba cuenta clara de las razones que la habían mantenido alejada de las redes sociales y de sus actividades profesionales. “Si algo he aprendido en el camino es que antes de hablar sobre determinado tema, hay que tener la información completa. Hoy, me siento decidida y preparada a compartirles la siguiente información”, escribió previo a detallar el delicado procedimiento quirúrgico al que se sometió.

“Hace cuatro años fui diagnosticada con dos tumores cerebrales benignos; uno fue extirpado en 2017; mientras que el segundo, el pasado 19 de septiembre. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con mi rutina sin que esta condición me afectara. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño por lo cual, el doctor decidió que era hora de someterme a la operación”, describió en la red social, tras agregar que por ahora estaba enfocada al cien por ciento en su recuperación.

Desde entonces, la conductora de Familias Frente al Fuego ha aparecido sólo un par de veces en las redes sociales para compartir alguna imagen de su proceso de recuperación, en el que su familia ha jugado un papel muy importante. Desde el anuncio de su intervención, Inés Gómez Mont mostró que el apoyo de su esposo y de sus hijos ha sido vital para enfrentar las adversidades de salud y avanzar cada día en la recuperación.

