Jacky Bracamontes se siente mejor tras su operación y comparte una imagen que lo demuestra

Hace más de dos semanas que Jacky Bracamontes compartió con sus seguidores que se sometería a cirugía para hacerse unos “arreglitos” estéticos. De lo más sincera y transparente, la guapa conductora se ha mantenido cercana a sus fans durante su recuperación, quienes le han mostrado todo su apoyo; ahora, con una imagen en su cuenta de Instagram, la tapatía comparte que todo va viento en popa tras pasar por el quirófano y que se siente mucho mejor.

Jacky compartió en sus historias de la red social una imagen suya con simpáticos filtros y la frase “feeling better”, con la que hace saber a sus seguidores que se va recuperando a satisfacción tras pasar por el bisturí. La noticia de su cirugía tomó por sorpresa a sus fans, pero la sinceridad con la que ha manejado el tema ha sido muy celebrada e inspiradora para sus seguidores.

Hace unos días, en una entrevista telefónica para el programa Al Rojo Vivo, Jacky reveló a detalle en qué consistió la “hojalatería y pintura” que se realizó y enfatizó que la cirugía fue para recuperar su figura, la cual se había visto modificada tras sus cuatro embarazos. “No crean que fue aumento, para nada, solamente reconstrucción de los senos porque después de amamantar a cinco pues ya se imaginarán cómo estaban”, dijo con el humor que la caracteriza.

Bracamontes detalló que tenía pensada esta intervención desde antes de su último embarazo pero ante la posibilidad de no poder amamantar si se la realizaba decidió esperar a que nacieran sus hijas. Además, Jacky tenía que realizarse una cirugía para atender una hernia umbilical y compartió que fue su médico quien la convenció de hacerse otros “arreglitos” aprovechando que estaría en el quirófano: “Cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo: ‘¿sabes qué Jacky?, ya que te voy a abrir, y te vas a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos, porque tú por más que hagas 200 abdominales diarias, no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos'”, explicó la mexicana al recordar las palabras del especialista.

“Él (el especialista) fue el que me convenció de hacerme eso de coserme el abdomen y ya después me voltea y me dice: ‘bueno, y de pasada te hago una liposucción’, ya sabes, en los gorditos de la espalda, que en realidad no era mucho… eso fue todo, se dice fácil pero no fue nada sencillo”, confesó, antes de detallar que realizar todos estos procedimientos llevó siete horas. La talentosa tapatía compartió que aunque la recuperación no ha sido nada sencilla, no se arrepiente de haberse realizado la cirugía, pues es algo que hizo para sentirse mejor después. “No tiene nada de malo, por eso lo decidí compartir, es un regalito que me doy a mí misma, porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie”, señaló. Y aunque dijo que seguramente su esposo Martín Fuentes estará feliz con los resultados, fue por sí misma que lo hizo.

