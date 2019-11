María Inés abre su corazón y confirma su divorcio tras seis años de matrimonio: 'no hay relación perfecta'

Luego de una serie de rumores en torno a su posible separación, María Inés Guerra ha abierto su corazón para confirmar la noticia y revelar que está pasando por una etapa de duelo y de reacomodo en su vida personal tras su divorcio del empresario Gustavo Guzmán con quien estuvo casada seis años y quien es el padre de sus tres hijos.

“Lamentablemente sí, nos divorciamos, fue una decisión complicada. No hay relación perfecta, no hay matrimonio perfecto, ni un divorcio perfecto. Muchas veces tenemos expectativas muy altas”, reveló la ex integrante de La Academia en entrevista para Grupo Imagen.

Con gran entereza, la conductora compartió que está trabajando para enfrentar de la mejor forma posible esta difícil etapa de su vida. “He trabajado mucho para estar bien, porque si no podría estar tirada en mi cama deprimida. Y sí, claro que es doloroso, no lo podemos negar, es un duelo y lo estoy viviendo”, declaró.

La intérprete tapatía también detalló que su separación del padre de sus hijos se está realizando de la mejor forma posible para asegurar el bienestar de sus pequeños. “Estamos tranquilos y lo hacemos también mucho por nuestros hijos. Él y yo seremos socios para toda la vida, eso lo tenemos muy claro y con esa intención y con ese deseo en común, estamos llevando las cosas lo mejor que podemos”, enfatizó y agregó que su ex pareja está enfocado en garantizar el bienestar de los niños: “Gustavo está en la mejor disposición de apoyar a sus hijos y de estar ahí para ellos y también para mí. Dejamos de ser pareja pero no dejamos de ser papás de nuestros tres hijos”.

María Inés también confesó que las próximas fiestas decembrinas representarán un gran reto “porque la familia va a estar dividida, las fechas es cuando ya se dividen”, pero se mostró optimista de poder sobrellevar esta nueva forma de vida. En el aspecto profesional, la conductora se dijo muy entusiasmada de poder volver a las pantallas y sin dar detalles de proyectos en puerta, compartió que ser mamá es una “gran premio de la vida y de Dios”, pero que es importante también como mujeres mantenerse activas en su carrera también como un ejemplo para sus hijos: “No debemos dejar de lado las mujeres este lado que nos apasiona y nos llena, este lado profesional”.