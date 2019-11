‘Su eco se seguirá sintiendo eternamente’: Paz Vega se despide de Catalina Creel

Este viernes Cuna de Lobos llegó a su fin y Paz Vega, quien se encargó de revivir a Catalina Creel, una de las más grandes villanas de la televisión mexicana, no dejó pasar este momento tan importante en el papel que ella misma ha calificado como el más difícil de su carrera, pues además de representar un reto ante las cámaras también impactó su vida personal, al mantenerla alejada de su familia durante los cuatro meses que duraron las grabaciones.

En su cuenta de Instagram, la actriz española dedicó un mensaje a sus fans y se dijo afortunada de haber formado parte de este proyecto de Fábrica de Sueños, con el que revivió un clásico de la televisión mexicana. “Y los lobos dejarán de aullar esta noche... pero su eco se seguirá sintiendo eternamente. GRACIAS por vernos cada noche y por vuestros mensajes llenos de cariño y emoción... Me siento muy afortunada y orgullosa de formar parte de esta manada”, escribió la estrella internacional para acompañar una imagen en la que aparece rodeada de los protagonistas de la serie.

Sin duda, con Catalina Creel, Paz Vega se enfrentó a un gran reto, pues el público mexicano estuvo siempre muy atento de cada uno de los detalles en torno a una de las historias favoritas de todos los tiempos, aunque en un inicio la actriz española sintió los cuestionamientos de porqué una extranjera daría viva al icónico personaje, con su talento y profesionalismo fue ganándose la confianza de los espectadores, quienes reconocieron su gran trabajo ante las cámaras.

“Yo considero Cuna de Lobos un clásico y como un clásico que es yo creo que los clásicos no tienen fronteras. Yo misma he interpretado a personajes históricos porque al final Catalina Creel es ficticio, no es real, con lo cual puede ser de muchos sitios…”, dijo tras su llegada a México hace varios meses y ahora tras haber cumplido a cabalidad con el papel, la española ha confesado que lo importante cuando se trata de un personaje de este nivel no es la nacionalidad de quien lo interpreta, sino respetar su espíritu.

En sus historias de Instagram Paz Vega también ha compartido algunos de los comentarios que ha recibido de sus seguidores tras el capítulo final de la serie. En tanto, su publicación se ha llenado de reacciones de sus fans que celebran su actuación y admiten que superó por mucho las expectativas en su papel de Catalina Creel.