Vadhir Derbez de su hermano José Eduardo: 'Yo lo apoyo en todo'

Además del talento y el carisma, lo que caracteriza a los Derbez es su unión como familia. Esto ha quedado más que demostrado en diversas situaciones, y ahora Vadhir se ha encargado de recordarlo con sus recientes declaraciones, pues ha expresado su cariño y apoyo incondicional a su hermano José Eduardo, quien en días pasados tuvo que enfrentarse a los rumores respecto a su vida personal luego de su separación de su novia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al ser cuestionado respecto a las especulaciones en las que se ha visto envuelto José Eduardo, su hermano menor, Vadhir reconoció que si bien este tipo de situaciones son algo desagradables, de alguna forma han aprendido a lidiar con ellas. “Siempre, cualquier tipo de intrusión a la vida personal de la gente es molesta, pero ya nos la sabemos”, comentó ante las cámaras del programa Suelta la Sopa, antes de destacar que en cualquier circunstancia siempre prevalecerá el cariño fraternal. “Ya saben que yo lo quiero mucho y lo apoyo en todo”, agregó.

VER GALERÍA

Y es que el intérprete de Toda la banda ha vivido en carne propia no sólo los rumores, sino también las críticas malintencionadas. “Me da impotencia porque no te puedes sentar a contestarle a todo mundo ni puedes esperar que todos conozcan sobre ti. No me molesta que no conozcan, pero sí me molesta que la gente se atreva a opinar sin saber”, confesó Vadhir hace un par de meses en entrevista con Las Estrellas. “La gente dice esos comentarios y digo ‘no tengo por qué sentarme a explicarle a Juanito Pérez no, fíjate que no’, porque entonces vienen 50 más detrás de él, que no saben y dices no estoy para explicar. Pero sí pega de repente”, admitió entonces.

VER GALERÍA

La relación entre Vadhir y José Eduardo siempre ha sido buena, pero a raíz del viaje familiar que emprendieron a principios de año, se estrechó aún más. Todos los Derbez estuvieron juntos en unas vacaciones por Marruecos, las cuales sirvieron para que estos famosos se conocieran aún más, ya que si bien, siempre han sido unidos, sus diversos proyectos profesionales no les habían permitido coincidir durante tanto tiempo.

Esta unión y apoyo han sido una constante en esta familia, y José Eduardo lo tiene muy presente. Por eso ahora que está viviendo momentos duros en terrenos del corazón, seguramente se ha refugiado en el cariño de los suyos. “Terminamos muy bien, estamos muy contentos con la decisión que tomamos, no es fácil, está siendo un proceso difícil para los dos porque fueron cinco años y medio y pues bueno es un proceso que lleva tiempo”, confesó en entrevista con Sale el Sol sobre su separación de Bárbara Escalante.

VER GALERÍA