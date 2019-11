Maradona anuncia que no heredará su fortuna a sus hijas

Por años, Maradona ha sido un referente del futbol a nivel mundial, su talento en la cancha, como jugador y técnico, lo han convertido en una leyenda viviente que, los últimos días, ha acaparado los titulares por una cuestión que nada tiene que ver con su profesión. Resulta que, luego de que su hija, Gianinna, recurriera a las redes sociales para pedir a sus seguidores que rezaran por él, asegurando que atravesaba una crisis de salud, el argentino publicó un video en su cuenta de Instagram donde, no sólo desmintió la información que dio su hija, también hizo públicos sus planes en cuanto a su herencia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tras el tuit de la hija que procreó con Claudia Villafañe, el exfutbolista quiso aclarar la situación y, sobre todo, informar a sus seguidores que se encuentra en perfecto estado de salud: “¡Hola! Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando (…) no sé lo que habrá querido decir Gianinna o que interpretaría, no sé”, se le escucha decir en la primera parte del clip.

VER GALERÍA

Aunque no tenía muy claro cuál era el mensaje que quería transmitir su hija, cuando pidió oraciones a su nombre, Maradona sí mostró su descontento por la repercusión que tuvieron sus declaraciones y así lo explicó: “Mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo”.

El exfutbolista aprovechó este video para anunciar a sus seguidores cómo tiene pensado heredar sus bienes: “Les digo a todos que no les voy a dejar nada. Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora no existen, no existen porque estoy muy sano. Gracias”, finalizó.

VER GALERÍA

Luego de las contundentes declaraciones de Maradona, sus hijas Gianinna y Dalma, se convirtieron en tendencia en Twitter, donde las críticas por parte de los seguidores de sus papás no se hicieron esperar: “Ojalá pudieran hacer el trabajo de ponerse en el lugar del otro. Somos las hijas “de”, pero no dejamos de ser mujeres quienes merecen respeto”, Gianinna.

Por su parte, Dalma, denunció que las agresiones sobrepasaron los límites de las redes sociales: “Hoy vivimos una situación de mucha violencia, sin merecerla. Les puedo caer bien o mal, pero siempre les contesto sus preguntas. Hoy nos empujaron, nos gritaron, a una amiga le pegaron con una cámara en la cabeza. Entonces, se justifica todo diciendo, ¿es mi trabajo?”, escribió narrando el atropellado encuentro que tuvo con la prensa.