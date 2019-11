¿Por qué Kim Kardashian hizo llorar a Kris Jenner?

Este martes Kris Jenner cumplió 64 años de edad y la ocasión no podía pasar desapercibida. Las integrantes del clan Kardashian-Jenner se trasladaron a Beverly Hills con su mamá para festejarla, sin embargo no contaban con la sorpresa que tenía planeada una de ellas: Kim. La esposa del rapero Kanye West organizó un almuerzo en honor a su mamá, en la que sólo invitó a sus seres queridos más cercanos, pero no fue eso lo que conmovió a todos, empezando por la cumpleañera, sino la sede de dicha reunión. "Renté nuestra casa de la infancia. Todos nuestros recuerdos viven aquí, especialmente con nuestro padre. Es donde nació cada niño Kardashian y nos hizo quienes somos", contó Kim después en su Instagram, al explicar el motivo por el que su mamá no pudo evitar romper en llanto. El momento fue de lo más sentimental, y todos agradecieron el gesto que les hizo traer de vuelta aquellos nostálgicos días. "No puedo dejar de llorar. Este fue el día más mágico que puedo recordar", confesó Kris en un comentario a su hija. "Kim, eres un ángel para todos nosotros. No puedo expresar lo que esto significó para mí y ahora tendré este hermoso día para añadir a la vida de los recuerdos más fabulosos", agregó. Haz click en el video para revivir uno de los instantes más emotivos de la familia Kardashian.

