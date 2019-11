Angelina quisiera vivir en el extranjero pero no puede por la custodia que comparte con Brad: ‘Me tengo que ubicar en donde su papá quiera vivir’

Desde que en septiembre de hace tres años dieran a conocer su separación, Angelina Jolie y Brad Pitt han sido sumamente discretos al hablar sobre su relación, aunque en los últimos meses los dos han sido un tanto más abiertos al referirse al tema. Esta vez ha sido la protagonista de Maleficient quien ha abierto su corazón para hablar sobre su expareja y sobre sus hijos, quienes han estado acompañándola alrededor del mundo en las últimas semanas. Aunque la pregunta parecía ser una bastante inocente, fue el pretexto perfecto para que Jolie hiciera referencia a uno de los acuerdos a los que han llegado en esta separación en la que lo más complicado ha sido la situación de sus seis hijos.

Durante una charla con Harper’s Bazaar se le preguntó si le gustaría vivir fuera de Estados Unidos, a lo que ni tarda ni perezosa respondió: “Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos cumplan 18. Ahora me tengo que ubicar en donde su padre quiera vivir”. Parece que esta declaración se cumplirá al pie de la letra, pues hay que recordar que ni bien Maddox cumplió esa edad y dejó su residencia en Los Ángeles para mudarse a estudiar en la Yonsei University en Corea del Sur.

Hay que recordar que los hijos de Angelina y Brad han crecido con una visión sin fronteras del mundo, no solo viajando a los diferentes puntos en los que trabajan sus famosos papás, sino que no es nada raro que acompañen a su madre en los viajes humanitarios que hace a las regiones más conflictivas del mundo. En los últimos años los hemos visto recorrer el mundo, por ejemplo, hace unas semanas se les vio en los estrenos internacionales de la nueva entrega de Maleficient en rincones opuestos del mundo.

A pesar de que se les ve siempre contentos y cercanos a su madre, Angelina confiesa que los años tras la separación no han sido fáciles para ellos. “Han pasado por mucho. He aprendido de su fuerza. Como padres, nosotros impulsamos a nuestros hijos a aceptar todo lo que son, y todo lo que en sus corazones saben que está bien, y al vernos quieren lo mismo para nosotros”, dijo sobre los duros cuatro años que ha vivido, en los que explica, ha tenido heridas tanto físicas -haciendo referencia a los procedimientos quirúrgicos que tuvo que realizarse- como emocionales.

Aunque su papel de mamá ha sido muy documentado en los últimos años, Angelina se dice en contra de buscar ser la madre perfecta. “Etiquetar a la gente y ponerla en cajas no es libertad. La diferencia y diversidad son lo que yo valoro más en mi familia y en otros. No quiero vivir en un mundo en el que todo mundo es igual y me imagino que esto es verdad para todos los que leen esto. Quiero conocer a gente que no había conocido antes y aprender cosas que no sé”, dijo la ganadora del Oscar.

