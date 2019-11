Las Kardashian se van de fiesta en un jet privado, pero ni te imaginas quién fue la más animada

Si de celebraciones se trata no hay como las de las Kardashian. El famoso clan televisivo se unió este fin de semana para festejar el cumpleaños número 24 de Kendall Jenner. La reunión inició de lo más normal: cena, pastel de cumpleaños, el tradicional Happy Birthday y muchas risas. Pero al tratarse de esta famosa familia las cosas no podían quedarse ahí. Khloé y Kim mostraron a través de sus Instagram Stories que, tras la velada en casa, quisieron seguir la fiesta en un jet privado, muy al estilo Kardashian. El ambiente estaba insuperable, con Kyle Jenner y Scott Disick también a bordo, la diversión fue la constante a lo largo del vuelo, pero sin duda quien se convirtió en la protagonista del momento, fue Kris Jenner. La matriarca de 63 años derrochó alegría todo el tiempo y no sólo eso, sino que elevó aún más los ánimos con un espontáneo baile, con el que no sólo presumió su ritmo, sino también su increíble figura. Aunque ninguna de estas celebs reveló el destino de este viaje, es un hecho que a donde quiera que vayan la pasarán increíble. Haz click en el video para dar un vistazo a esta celebración tan Kardashian.

Loading the player...