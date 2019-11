Selena Gomez revela que habló con Justin Bieber tras el estreno de su canción 'Lose You To Love Me' La cantante generó polémica con la letra de su nueva canción en la que hace referencia a los pasajes más difíciles de su relación con el intérprete de 'Sorry'

Hace unas semanas, Selena Gomez estuvo en boca de todos gracias al lanzamiento de su más reciente sencillo titulado Lose You To Love Me, el cual ha sido interpretado por algunos fans como un tema catártico en el que la cantante expresa su sentir tras su rompimiento con Justin Bieber, con quien mantuvo una tensa y complicada relación durante gran parte de su adolescencia y hasta hace unos tres años atrás.

Pues bien, Selena ha roto el silencio al respecto y ha hablado de la polémica que se ha generado a partir del estreno de la comentada canción, que ya se ha convertido en uno de los más grandes éxitos de la interprete en toda su carrera. Incluso, la también actriz confesó que mantuvo una conversación con el intérprete de Sorry, quien le dio sus impresiones sobre la canción que habla de él.

En una entrevista que concedió a Ryan Seacrest, Selena explicó que tras el estreno de Lose You To Love Me tuvo la oportunidad de hablar con su exnovio, quien de acuerdo con las declaraciones de la cantante parece haberle gustado la canción. “Dijo que era hermosa, fue algo difícil”, reveló la exestrella de Disney Channel al famoso presentador.

En la misma charla, Selena Gómez habló del momento que atravesaba mientras escribía la canción y de lo mucho que han cambiado las cosas en su vida desde entonces. “Es extraño porque escribí esta canción hace un año y es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo hice. Es una sensación muy interesante", confesó la artista mientras agregaba que la canción también estaba dedicada a sus fans, quienes han estado al pendiente de ella en todo momento y han vivido sus procesos personales a su lado.

Al día siguiente del lanzamiento de Lose You To Love Me, Selena volvió a la carga y estrenó otra canción que se convirtió en un éxito instantáneo. Se trata de Look At Her Now, en la que nuevamente hace referencia en lo que vivió al final de su relación con Justin Bieber. A pesar de que estos dos temas han sido muy exitosos, Selena reveló que en su nuevo disco solo son estas dos canciones en los que tocará el tema de su rompimiento con el intérprete de Baby, pues el disco está enfocado en sus vivencias actuales.