Reaparece Rob Kardashian, el miembro menos conocido de esta popular familia

El menos conocido o el solitario como algunos le dicen al varón de la popular familia Kardashian Jenner, Rob Kardashian ha reaparecido luego de meses lejos de los reflectores. Acompañado de su mamá, Kris Jenner y su hija, Dream, quien el año pasado recibió un impresionante festejo en casa de su abuela paterna, ha protagonizado un adorable y terrorífico encuentro, pues el trío compartió con sus millones de fans una instantánea con sus disfraces de Halloween.

Coordinados en un disfraz de papá e hija, Rob y Dream se disfrazaron de Poppy y Papá Troll, luciendo ella una singular peluca color de rosa, y el empresario un pantalón verde, camisa azul con un estampado y chaleco al juego, además de que a su disfraz le agregó un peculiar bigote, cejas, cabello en tonos fucsia y luciendo un maquillaje en tono blanco. Mientras que la abuelita más sexy y guapa de todos los tiempos, decidió impactar a sus millones de fans y sobre todo a los mexicanos, con un disfraz de mariachi inspirado en la película de ‘Coco’, haciendo así, un guiño con su look a nuestro país.

La matriarca, Kris Jenner y su hijo Rob, compartieron la instantánea a través de su Instagram, fotografía que al instante causó todo un furor en las redes, pues desde hace varios meses o incluso años, el varón de la familia había decidido mantenerse lejos de los flashes. La imagen revelada en las dos cuentas alcanzó en conjunto alrededor de 1 millón de ‘likes’ en tan solo unas pocas horas, además de miles de comentarios, entre ellos, se destacan algunos de celebridades que colocaban un corazón.

Luego de esta sorpresiva aparición, Kylie Jenner no dudo en compartir una nueva fotografía junto a Rob y su hermana Kendall, quien este fin de semana celebró su cumpleaños número 24 rodeada de su famosa familia, y por supuesto incluido su hermano Rob. Aunque no se sabe con claridad si estas dos instantáneas son el aviso del regreso del varón Kardashian, sí se puede saber que Rob sigue siendo el favorito de sus dos hermanas menores, pues en dicha segunda fotografía, Kylie escribió: “Aventuras de cumpleaños de 5 am con mis dos personas favoritas”, comentario al que Kendall respondió: “Son el mejor regalo de cumpleaños”, frase que acompañó con un Emoji de corazón.