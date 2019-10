Michelle Obama revela por qué su boda con Barack fue ‘agridulce’

Desde que se dio a conocer el libro biográfico de Michelle Obama, Becoming, se ha podido conocer más de su vida personal. La exprimera dama ha sido muy abierta con sus experiencias desde sus primeros años, su tiempo como profesional antes de conocer a Barack y el cómo se dio el romance y matrimonio con el político. Por supuesto, su época en la Casa Blanca también fue comentado y el cómo vivió estos años bajo los reflectores. Ahora, Michelle ha vuelto a abrir su corazón en la cumbre de la Obama Foundation de Chicago, en donde se hizo acompañar por su hermano Craig Robinson en el escenario.

A pesar de que a lo largo del libro, Michelle cuenta que ella era la que quería llegar al altar, por haber sido lo que ella vivió en casa con el feliz matrimonio de sus padres, en esta ocasión ha confesado que aquel 3 de octubre de 1992 cuando se casó con Barack, fue un día agridulce. “Sí, fue un día difícil…Mi papá no estaba para llevarme al altar. Acababa de morir. Fue agridulce y me estaba casando con el hombre al que amaba, conocen a ese tipo Barack Obama, pero papá había muerto”, dijo una franca Michelle.

La exprimera dama confesó que no recordaba bien la muerte de su padre, pues era algo que había bloqueado, algo que confirmó su hermano Craig, al apuntar que su padre era la perfecta definición de un papá. El señor Fraser Robinson murió a los 55 años en 1991 después de haber luchado una dura batalla contra la esclerosis múltiple. “Era una especia de patriarca. La gente iba a él por consejos y bromas y apoyo y consuelo y todas las cosas por las que buscas al patriarca de la familia”, explicó Craig.

A pesar de que esto fue muy difícil de enfrentar para Michelle, confiesa que encuentra consuelo en el que su marido haya podido convivir con su padre: “Gracias a Dios él había conocido a Barack Obama y le había dado su bendición a Barack Obama”.

Otro de los pasajes difíciles que Michelle quiso compartir con los presentes, fue la dura discriminación que ella y su familia vivieron en Chicago. “Siempre me detengo ahí cuando hablo de esto en el mundo porque quiero recordar a la gente blanca, ustedes estaban huyendo por nosotros. Esta familia. Esta familia con todos los valores de los que han leído, ustedes estaban huyendo de nosotros”, dijo una enfática Michelle. “Tú sabes cuando la gente está huyendo de ti. No puedo hacer que la gente no tenga miedo de la gente negra. No sé lo que está pasando, no puedo explicar lo que está pasando en su cabeza, pero tal vez si me muestro todos los días como un humano, un buen humano, a lo mejor eso va a ir desgastando su discriminación”.

