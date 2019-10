Jacky Bracamontes cuenta a detalle qué arreglitos estéticos se hizo

Desde el hospital, Jacky Bracamontes dio a conocer la semana pasaa que se sometería a una serie de arreglitos estéticos “justos y necesarios” después de haber vivido cuatro embarazos, no obstante, no detalló con exactitud qué intervenciones se realizaría. La curiosidad no se hizo esperar, y sus seguidores se manifestaron ansiosos por saber los motivos de su entrada al quirófano. Ahora, ha sido la misma conductora quien ha revelado, con lujo de detalle, las operaciones que se realizó y ha contado como se siente en su recuperación.

Con la sinceridad que la caracteriza, Jacky habló de cómo fue que decidió pasar por el quirófano. “Había dos cosas que me tenía que hacer, una que desde antes de embarazarme quería hacer, que es la operación de senos”, contó en entrevista telefónica para el programa Al Rojo Vivo, confirmando así las sospechas que habían surgido al respecto. “Pero fui a ver al doctor y me dijo: ‘puede ser que no puedas amamantar’. Entonces por esa razón dije ‘yo no me voy a operar nada hasta terminar de tener a mis hijas’, entonces yo ya lo tenía en la mente, ‘lo tengo que hacer'”, explicó, antes de revelar el segundo motivo de sus operaciones: “Y otra cosa que tenía, una hernia en el ombligo”.

La conductora fue clara al señalar que estas operaciones son únicamente para recuperar su silueta. “No crean que fue aumento, para nada, solamente reconstrucción de los senos porque después de amamantar a cinco pues ya se imaginarán cómo estaban”, dijo entre risas. Respecto al tema de la hernia, Jacky comentó que fue su doctor quien la convenció de hacerse unos arreglitos estéticos más. “Cuando me checó lo de la hernia del ombligo dijo: ‘¿sabes qué Jacky?, ya que te voy a abrir, y te vas a arreglar la hernia, te tengo que coser los músculos, porque tú por más que hagas 200 abdiminales diarias, no te va a quedar bien el abdomen porque tienes abiertos los músculos'”, explicó la mexicana al recordar las palabras del especialista.

“El cuerpo ya no es lo mismo, el cuerpo después de haber sido mamás, sobre todo varias veces pues ya no regresa a su lugar, entonces él (el doctor) fue el que me convenció de hacerme eso de coserme el abdomen y ya después me voltea y me dice: ‘bueno, y de pasada te hago una liposucción’, ya sabes, en los gorditos de la espalda, que en realidad no era mucho… eso fue todo, se dice fácil pero no fue nada sencillo”, confesó, antes de detallar que realizar todos estos procedimientos llevó siete horas.

Al hablar de la recuperación, Jacky fue sincera al señalar que no ha sido para nada fácil. “Es muy incómodo, estoy toda vendada, con una faja en el cuerpo, una venda en los senos, ni me puedo bañar, es muy complicado, tengo que estar siempre en una misma posición entonces no puedo dormir, complicado, pero bueno, el doctor me lo advirtió”, explicó la conductora, quien reveló que tras ingresar la quirófano el miércoles de la semana pasada, volvió a su casa el domingo.

Si bien la recuperación no ha sido sencilla, Jacky no se arrepiente, pues es algo que quería hacer por ella. “No tiene nada de malo, por eso lo decidí compartir, es un regalito que me doy a mí misma, porque lo estoy haciendo por mí, no por nadie”, señaló. Y aunque dijo que seguramente su esposo Martín Fuentes estará feliz con los resultados, fue por sí misma que lo hizo. “La verdad la decisión la tome por mí, porque yo me quiero ver al espejo y decir, ‘mira, que bien me veo, sabes’ y sentirme bien, tanto internamente como físicamente”. La conductora aprovechó un espacio en su agenda para someterse a estos arreglitos y recuperarse por completo con reposo intenso. En unas semanas estará de vuelta en el trabajo para las grabaciones de La Voz, sin embargo, señaló que pasará un poco más de tiempo para que el público note los cambios en ella. “Para ver el resultado, totalmente, ya desinflamado todo, van a ser seis meses, o sea que, en La Voz me van a ver apenas, sí diferente pero todavía no el resultado final”, anticipó.

